Presidenta Sheinbaum ordena investigar daños al archivo histórico de Canal Once tras toma estudiantil

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ordenó investigar los posibles daños ocasionados al archivo histórico y a otros bienes de Canal Once, luego de que fueron recuperadas las instalaciones que permanecieron ocupadas por un grupo de estudiantes.

Durante su conferencia matutina de este lunes 3 de agosto, la mandataria señaló que existen carpetas de investigación relacionadas con lo ocurrido, especialmente porque parte del material afectado podría considerarse patrimonio de la nación.

Sheinbaum cuestionó las razones por las que el acervo videográfico habría resultado dañado durante una protesta que, según explicó, planteaba demandas vinculadas con el Instituto Politécnico Nacional (IPN). La presidenta aclaró que todavía no se conoce la magnitud de las afectaciones y que será necesario esperar el inventario técnico.

Canal Once inició transmisiones en 1959 y es reconocido como la primera televisora pública, educativa y cultural de México, por lo que su archivo conserva materiales relacionados con la historia política, social y cultural del país.

¿Qué daños se detectaron en el archivo de Canal Once?

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, informó que, en una primera revisión, se observaron posibles afectaciones al archivo histórico de la televisora.

Sin embargo, precisó que la evaluación inicial no permite determinar cuántos materiales resultaron dañados, sustraídos o modificados. Por ello, este lunes comenzaría un inventario para comparar el contenido disponible con los registros previos a la ocupación.

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La revisión deberá incluir archivos audiovisuales, equipos técnicos, documentos, mobiliario y otras instalaciones. Sus resultados permitirán establecer si hubo daños materiales y calcular el costo de una eventual restauración.

Sheinbaum sostuvo que no encontraba justificación para afectar el material videográfico de una institución pública. Añadió que, si las investigaciones comprueban daños al patrimonio nacional, las autoridades deberán establecer las responsabilidades correspondientes.

Investigan recursos entregados durante la toma estudiantil

La presidenta también reveló que las autoridades indagan el origen del dinero que presuntamente recibieron algunos participantes para mantenerse dentro de las instalaciones.

“No sabemos, de acuerdo con las investigaciones que pudiera tener la Fiscalía, quién les daba dinero para poder estar ahí”, expresó Sheinbaum.

La mandataria indicó que la ocupación se prolongó durante un periodo considerable, pese a que al final permanecían únicamente seis estudiantes dentro del inmueble. Esta situación, afirmó, despertó dudas sobre el financiamiento y la organización del movimiento.

Hasta ahora, no se ha informado públicamente quién habría entregado esos recursos, qué cantidad recibieron los estudiantes ni si existe alguna persona identificada dentro de las carpetas abiertas.

Canal Once retomará actividades desde sus instalaciones

Sheinbaum celebró que el Estado recuperara el control del inmueble y que Canal Once pueda normalizar sus operaciones desde sus instalaciones.

La televisora mantuvo su señal y plataformas informativas durante el conflicto, pero la recuperación del edificio permitirá revisar los equipos, reorganizar las áreas de trabajo y determinar el estado completo de su patrimonio.

Las autoridades deberán informar posteriormente los resultados del inventario y de las investigaciones. Mientras no existan conclusiones ministeriales, no se ha establecido responsabilidad penal contra alguna persona en particular.

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