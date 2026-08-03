Conductora impacta taxi en avenida Gobernadores; sin lesionados graves

Una conductora de un vehículo compacto provocó un hecho vial al no guardar su distancia de seguridad, impactando por alcance a un taxi, el cual terminó atravesado en sentido contrario tras el fuerte golpe.

Noticia Destacada Blindarán a mascotas de Campeche contra malas prácticas veterinarias

Los hechos ocurrieron sobre la avenida Gobernadores, en el cruce con la avenida Venezuela, donde la guiadora circulaba a exceso de velocidad y terminó por destruir el costado trasero derecho de la unidad de transporte público.

A pesar de lo aparatoso del accidente, no se reportaron personas lesionadas de gravedad, mientras Elementos de la Policía Estatal acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y realizar el deslinde de responsabilidades.