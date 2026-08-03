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Campeche / Sucesos

Conductora impacta taxi en avenida Gobernadores; sin lesionados graves

Una conductora de vehículo compacto impactó por alcance a un taxi en la avenida Gobernadores, sin que se registraran lesionados graves.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

3 de ago de 2026

1 min

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Accidente vial en Campeche deja taxi atravesado tras fuerte golpe
Accidente vial en Campeche deja taxi atravesado tras fuerte golpe

Una conductora de un vehículo compacto provocó un hecho vial al no guardar su distancia de seguridad, impactando por alcance a un taxi, el cual terminó atravesado en sentido contrario tras el fuerte golpe.

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Los hechos ocurrieron sobre la avenida Gobernadores, en el cruce con la avenida Venezuela, donde la guiadora circulaba a exceso de velocidad y terminó por destruir el costado trasero derecho de la unidad de transporte público.

A pesar de lo aparatoso del accidente, no se reportaron personas lesionadas de gravedad, mientras Elementos de la Policía Estatal acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y realizar el deslinde de responsabilidades.

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