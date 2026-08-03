Vecinos de Samulá en Campeche denuncian 40 años de abandono en sus calles

A más de 40 años de abandono, familias del poblado Samulá piden la rehabilitación de las calles que colindan con la colonia Miguel Hidalgo.

Según los afectados, al acudir al Ayuntamiento de Campeche les dijeron que no hay material para la repavimentación de sus vialidades, donde los huecos se convirtieron en pozos y, con sarcasmo, comentan que los aprovecharán para hacer pibipollos enterrados.

Es el caso de las calles Tres, Diez, Seis y Cinco, donde los ciudadanos denuncian afectaciones a sus vehículos cada vez que caen en los hoyancos de diversas dimensiones, en los que se pierden los pocos pedazos que quedan del antiguo pavimento.

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Como ocurre a lo largo de la calle Tres, desde el fraccionamiento Electricistas hasta la subestación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

“Llevamos años en el calvario de exigir la reconstrucción o, por lo menos, la reparación de las calles, y cuando vamos a pedir que nos resuelvan, nos dicen las autoridades del Ayuntamiento de Campeche que no tienen **material”, manifestó Lorena Dzib, vecina del lugar.

“Tenemos más de 40 años de vivir con estas calles en mal estado y siempre nos dicen la misma historia; por eso esta calle ya no se llama Tres, sino la calle del Olvido, porque sencillamente no existimos para el Ayuntamiento de Campeche”, agregó Josefina Vázquez Carabeo, habitante de la zona.

Sumado a estas quejas, los vecinos también reportan que llevan tiempo solicitando la construcción de banquetas, así como la rehabilitación del servicio de alumbrado público.

“Esto de noche parece una cueva por la falta de alumbrado y, en la oscuridad, solo se ven los focos de las casas, y mucho menos se ven los huecos que, al pasar, dañan los carros. Es peligroso porque no hay banquetas para el paso de las personas”, comentó Braulio Caamal, ciudadano del sector.

Según explican, antiguamente había postes de alumbrado, pero con el tiempo desaparecieron y las nuevas administraciones municipales no han decidido renovar dicho servicio público.

“En Samulá siempre nos han tenido en el abandono. Solo vemos a los trabajadores del Ayuntamiento con sus suéteres naranjas en las calles principales, pero no en las de las colonias”, añadió Israel Can, joven estudiante.