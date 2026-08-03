Fieles champotoneros celebran la bajada solemne de la Virgen de la Asunción

Anoche, desde la sede parroquial, decenas de fieles católicos asistieron a la tradicional bajada solemne de la Virgen de la Asunción, ceremonia religiosa que marcó el inicio de los festejos patronales.

De acuerdo con el programa oficial de la sede parroquial Nuestra Señora de la Asunción, los festejos patronales se van a desarrollar del 02 al 15 de agosto.

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Durante este período, la venerada imagen, la Asunción de María, emprenderá dos procesiones; una por tierra y otra por mar, con esta última culminan sus festejos.

En un ambiente de fe y devoción, después de la misa dominical de las 17:00 horas, los católicos presenciaron la bajada solemne de la imagen desde su nicho.

La imagen religiosa permanecerá al pie del altar durante sus festividades patronales para que pueda ser venerada y tocada por los creyentes, quienes acudirán a expresar su fe y elevar sus oraciones.