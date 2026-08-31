Tabla Liga MX Apertura 2026: América sigue líder y Monterrey se hunde tras la Jornada 6

La Jornada 6 del Apertura 2026 dejó a América como líder absoluto de la Liga MX, luego de que las Águilas consiguieran una nueva victoria y llegaran a 16 unidades. El panorama también tuvo movimientos importantes en la parte alta y baja de la clasificación.

El conjunto azulcrema resolvió su compromiso ante Puebla con un triunfo de 2-0, resultado que le permitió conservar el primer puesto sin compartirlo con otro equipo. Por ahora, América marca el ritmo del campeonato y mantiene una ventaja de tres puntos sobre sus perseguidores más cercanos.

La pelea por los primeros lugares permanece cerrada. Toluca y Tijuana acumulan 13 puntos cada uno, mientras que Atlas aparece cuarto con 12 unidades. Guadalajara, con 11 puntos, completa el grupo de los cinco mejores equipos después de seis fechas.

Más abajo, Querétaro, León y Puebla tienen 10 puntos, por lo que todavía existe una importante disputa por los puestos que permiten mantenerse en la zona competitiva. Monterrey y Cruz Azul, ambos con nueve unidades, ocupan los lugares nueve y diez, respectivamente.

Uno de los resultados que más llamó la atención fue el obtenido por Atlético San Luis frente a Monterrey. Los potosinos se impusieron 2-0 en el Gigante de Acero y provocaron que Rayados sumara su tercera derrota del certamen.

El momento de Monterrey comienza a complicarse, pues el descalabro ante San Luis representó su segunda derrota consecutiva. El equipo regiomontano tendrá que reaccionar si pretende recuperar terreno en las siguientes jornadas.

En la zona media aparecen Pumas con ocho puntos y Necaxa con siete, seguidos por Atlético San Luis y Atlante, ambos con seis. Pachuca y Tigres cuentan con cinco unidades cada uno y ocupan los puestos 15 y 16.

La situación más complicada corresponde a Santos y Juárez. Los Guerreros consiguieron su primer punto del torneo después de empatar ante Tigres, pero continúan en el lugar 17. Juárez, en cambio, todavía no logra sumar y permanece en el fondo con cero unidades.

Así marcha la tabla del Apertura 2026

América — 16 puntos Toluca — 13 puntos Tijuana — 13 puntos Atlas — 12 puntos Guadalajara — 11 puntos Querétaro — 10 puntos León — 10 puntos Puebla — 10 puntos Monterrey — 9 puntos Cruz Azul — 9 puntos Pumas — 8 puntos Necaxa — 7 puntos Atlético San Luis — 6 puntos Atlante — 6 puntos Pachuca — 5 puntos Tigres — 5 puntos Santos — 1 punto Juárez — 0 puntos

Con seis jornadas completadas, América mantiene el control de la clasificación, aunque la diferencia entre varios equipos de la parte alta es corta. En contraste, Juárez necesita comenzar a sumar cuanto antes para abandonar el último lugar del Apertura 2026.