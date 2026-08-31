Más de 85 mil alumnos de nuevo ingreso inician el ciclo 2026-2027 en la UNAM

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) dio la bienvenida a más de 85 mil alumnas y alumnos de nuevo ingreso al bachillerato y la licenciatura para el ciclo escolar 2026-2027.

El rector Leonardo Lomelí Vanegas destacó que los nuevos estudiantes alcanzaron un lugar en la Universidad a partir de su preparación, constancia y dedicación, y los llamó a aprovechar las oportunidades académicas que encontrarán durante esta nueva etapa.

En su mensaje, señaló que el ingreso de una nueva generación fortalece a la institución y reafirma el papel de la educación pública como vía para ampliar oportunidades de desarrollo, conocimiento y movilidad social.

¿Qué mensaje dio el rector de la UNAM a los alumnos de nuevo ingreso?

Lomelí Vanegas pidió a los estudiantes asumir nuevos retos, conocer otras experiencias y aprovechar los recursos que ofrece la Universidad.

También destacó que la UNAM debe mantener criterios de excelencia, eficiencia, transparencia y rendición de cuentas, además de revisar sus decisiones y aprender de la experiencia institucional.

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El rector recordó que los alumnos comienzan sus estudios en un contexto de rápidos avances científicos y tecnológicos, por lo que llamó a utilizar las herramientas digitales como un complemento para su formación.

Advirtió, sin embargo, que la tecnología no debe sustituir el análisis, la imaginación ni el esfuerzo académico.

UNAM ofrece apoyo académico y emocional a sus estudiantes

Lomelí aseguró que quienes ingresan a la Universidad cuentan con una red de docentes, tutores, programas de orientación y servicios especializados de apoyo emocional.

También pidió a la nueva comunidad estudiantil respetar las diferencias y rechazar cualquier forma de violencia o discriminación dentro de los espacios universitarios.

Ciclo 2026-2027 coincide con aniversario histórico de la UNAM

El rector recordó que este ciclo escolar coincide con el 475 aniversario de la expedición de la Real Cédula de 1551, antecedente de la primera universidad del país.

Señaló que, aunque las raíces de la institución se remontan a casi cinco siglos, la UNAM se renueva con cada nueva generación.

Finalmente, llamó a los estudiantes a contribuir a una Universidad segura, incluyente, saludable y plural, y a mantener un compromiso con la construcción de una sociedad con menos desigualdades.

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