México vence a Guatemala y avanza a Semifinales de los Juegos Centroamericanos 2026

La Selección Mexicana cumplió con el objetivo y aseguró su lugar entre los cuatro mejores equipos de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, luego de superar 4-1 a Guatemala en un partido donde el delantero Tahiel Jiménez se convirtió en la gran figura con tres anotaciones.

El conjunto dirigido por Eduardo Arce tuvo que reaccionar después de comenzar el encuentro en desventaja, pero mostró capacidad ofensiva para darle la vuelta al marcador y mantenerse en la pelea por una medalla dentro del torneo internacional.

Guatemala sorprendió primero, pero México respondió con autoridad

El encuentro comenzó de manera complicada para el Tri, ya que apenas al minuto dos una jugada desafortunada terminó con un autogol mexicano que permitió a Guatemala tomar ventaja temprana en el marcador.

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Así fue nuestro cuarto gol ante los Chapines.😤



Rogelio González con un fogonazo.pic.twitter.com/I2cfryK0P5 — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) August 4, 2026

La anotación no desconcentró al equipo nacional, que rápidamente tomó el control del partido y comenzó a generar peligro sobre la portería rival. La presión mexicana encontró recompensa cuando Tahiel Jiménez apareció dentro del área para marcar el empate.

Aunque México dominó gran parte del primer tiempo, no consiguió reflejar esa superioridad con más goles antes del descanso y ambos equipos se fueron al vestidor con igualdad en el marcador.

Tahiel Jiménez desata la fiesta mexicana en el segundo tiempo

Para la segunda mitad, el equipo mexicano salió decidido a buscar la victoria y apenas iniciado el complemento volvió a imponer condiciones ante una selección guatemalteca que no logró contener los ataques del conjunto azteca.

El segundo gol llegó mediante una jugada de tiro libre, donde Tahiel Jiménez ejecutó el disparo que terminó dentro de la portería rival tras un desvío que favoreció al cuadro mexicano.

La figura del delantero apareció nuevamente al minuto 55, cuando conectó un potente remate para completar su hat-trick y ampliar la ventaja del conjunto nacional.

Rogelio González cerró la goleada y selló el pase a semifinales

Con el partido prácticamente definido, México aprovechó los espacios que dejó Guatemala y consiguió una cuarta anotación para sentenciar la eliminatoria.

Rogelio González fue el encargado de poner cifras definitivas después de aprovechar un rebote y sacar un disparo de volea que terminó en el fondo de la red.

Con el triunfo de 4-1, el equipo mexicano confirmó su clasificación a las Semifinales de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, donde buscará continuar su camino rumbo a una medalla.

La actuación de Tahiel Jiménez fue el punto más destacado del encuentro, al convertirse en el líder ofensivo de un Tri que respondió en el momento más importante de la competencia.