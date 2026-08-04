Estados Unidos e Irán podrían alcanzar acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz esta semana

Estados Unidos e Irán podrían alcanzar entre este martes 4 y el miércoles 5 de agosto un acuerdo que permita normalizar el tránsito de embarcaciones comerciales por el Estrecho de Ormuz, aseguró el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent.

Durante una entrevista con CNBC, el funcionario explicó que las conversaciones buscan garantizar la libre circulación de buques por esta ruta marítima, considerada uno de los principales puntos estratégicos para el comercio mundial de petróleo y gas.

Bessent descartó que el eventual entendimiento esté centrado en autorizar a Irán el cobro de un peaje. Señaló que la prioridad es recuperar la libertad de navegación y reducir las afectaciones que las tensiones militares han provocado sobre los mercados energéticos.

El estrecho de Ormuz concentra alrededor de una quinta parte del suministro energético mundial, por lo que cualquier interrupción puede elevar los costos del crudo, el transporte marítimo y los combustibles.

¿Qué incluiría el posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán?

De acuerdo con Bessent, el pacto permitiría que los barcos comerciales retomen sus rutas habituales sin restricciones ni amenazas.

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El secretario del Tesoro reconoció que la situación permaneció tensa durante los últimos días, aunque aseguró que varias embarcaciones lograron abandonar la zona. Una normalización completa podría liberar a cientos de buques que esperan autorización o condiciones seguras para cruzar.

Washington mantiene una política de máxima presión contra Teherán, que incluye sanciones dirigidas a las exportaciones petroleras, las redes financieras y los sistemas utilizados para evadir restricciones internacionales. El Departamento del Tesoro también sancionó recientemente a empresas vinculadas con un esquema de seguros obligatorios para embarcaciones que cruzan Ormuz.

Precio del petróleo cae ante expectativa de reapertura

Las declaraciones de Bessent redujeron temporalmente el temor a una interrupción prolongada del suministro energético.

Los futuros del petróleo estadounidense registraron una caída cercana a 4 por ciento y se ubicaron por debajo de los 77 dólares por barril. El funcionario anticipó que los precios podrían bajar aún más si se reanuda el tránsito regular.

La reacción del mercado refleja que los inversionistas incorporaron una menor prima de riesgo geopolítico. Sin embargo, la evolución dependerá de que ambos gobiernos confirmen el acuerdo y establezcan garantías para las empresas navieras.

🚨 JUST NOW: Treasury Sec. Scott Bessent announces a deal could be struck today or tomorrow to open the Strait of Hormuz, oil is now PLUNGING below $80



"I think there's a chance we may have a deal today or tomorrow to open the strait."



"President Trump threatened the largest… pic.twitter.com/KWS3bswY2L — Eric Daugherty (@EricLDaugh) August 4, 2026

Trump suspendió ataque para priorizar negociaciones

El presidente Donald Trump afirmó que canceló un ataque militar de gran escala contra Irán durante el fin de semana para dar espacio a las negociaciones.

La decisión ocurrió después de varias semanas de tensión por el programa nuclear iraní y el control de las rutas marítimas. Washington ha combinado su despliegue militar con sanciones económicas destinadas a reducir los ingresos que Teherán obtiene de la venta de hidrocarburos.

Hasta ahora, Irán no ha confirmado públicamente un acuerdo directo con Estados Unidos. Por ello, el plazo anunciado por Bessent permanece como una expectativa del Gobierno estadounidense y no como un compromiso definitivo entre ambas partes.

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