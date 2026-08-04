Gema Garoa rompe en llanto en La Casa de los Famosos México tras la muerte de su papá

Un momento de profunda emoción se vivió dentro de La Casa de los Famosos México cuando Gema Garoa no pudo contener las lágrimas al hablar sobre la reciente muerte de su padre. La actriz compartió con sus compañeras el difícil proceso que enfrenta mientras permanece aislada en el reality show.

La integrante del programa reveló que la noticia del fallecimiento ocurrió justo antes de ingresar al encierro, una situación que marcó su llegada a la competencia. Aunque desde el inicio pidió que su duelo no fuera utilizado como motivo para pedir su salida, reconoció que la pérdida sí ha sido complicada.

Gema Garoa recibe apoyo de Arantza Ruiz y Flor Vigna

Durante una conversación con Arantza Ruiz y Flor Vigna, la actriz permitió mostrar una parte más vulnerable de su personalidad y aceptó que la ausencia de su papá ha sido un golpe emocional importante.

“Chiquitas, es muy difícil”, expresó Gema Garoa mientras sus compañeras se acercaron para brindarle apoyo y acompañarla en uno de los momentos más sensibles que ha vivido dentro del programa

La actriz explicó que no quiere permanecer todo el tiempo enfocada en la tristeza ni que su historia personal sea vista como una estrategia dentro de la competencia

Gema Garoa recuerda la pérdida de sus padres

Durante la charla, la participante también recordó que años atrás enfrentó la muerte de su madre, por lo que ahora, tras la partida de su papá David García Chavira, quedó sin ambos padres.

Sin embargo, señaló que su relación con su padre no fue cercana durante gran parte de su vida, ya que aseguró que apenas pudo conocerlo hace algunos años. A pesar de ello, reconoció que la situación representa un momento doloroso.

“No me voy a agarrar de ahí, nunca me he agarrado de la muerte de mi mamá para que la gente diga: ‘ay, pobre’”, comentó la actriz al explicar que no busca generar lástima entre sus compañeros o el público.

El aislamiento de LCDLFM aumentó sus emociones

Gema Garoa también confesó que el encierro de La Casa de los Famosos México hizo que sus sentimientos fueran más intensos, debido a la distancia con su entorno habitual y la convivencia constante con otros participantes.

La actriz aseguró que esta fue una de las primeras veces dentro del programa en las que se permitió mostrarse realmente vulnerable, algo que atribuyó al vínculo que ha creado con Arantza Ruiz y Flor Vigna.

“No me la quiero pasar llorando aquí porque qué hueva, no se trata de eso”, expresó al dejar claro que desea continuar disfrutando la experiencia pese al difícil momento personal.

¿Cómo se enteró Gema Garoa de la muerte de su papá?

La actriz contó que conoció la noticia del fallecimiento de su padre el fin de semana previo al inicio de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México.

Según relató, llamó a su papá para compartirle que participaría en el programa, pero durante esa conversación se enteró de que había fallecido recientemente.

“Ayer le hablé para decirle que iba a entrar al programa y me enteré que acababa de fallecer. Entonces, pues no pasa nada, la vida sigue”, recordó la participante.

A pesar del dolor que enfrenta, Gema Garoa aseguró que continuará dentro del reality mexicano intentando vivir la experiencia sin dejar que la tristeza defina su participación.