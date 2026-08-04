Real Madrid estrenará jersey histórico en 2027 con su primer escudo y detalles de aniversario

El Real Madrid prepara una celebración especial para una fecha histórica y ya circulan las primeras imágenes de la que sería su camiseta conmemorativa por los 125 años de fundación del equipo, una edición que apostaría por la tradición con un diseño completamente blanco y el regreso de un símbolo del pasado.

De acuerdo con filtraciones del sitio especializado Footy Headlines, la nueva indumentaria creada por Adidas formará parte de una colección especial para la temporada 2026-2027 y buscará rendir homenaje a los primeros años de la institución madrileña

Un jersey completamente blanco con estilo clásico

La camiseta del Real Madrid mantendría la esencia que ha acompañado al club durante décadas: el color blanco como protagonista absoluto. El diseño filtrado muestra una apariencia elegante, sencilla y enfocada en recuperar elementos históricos.

La prenda tendría un cuello redondo de estilo clásico y prescindiría de detalles llamativos para conservar una imagen limpia. Incluso los logotipos comerciales y la marca de Adidas aparecerían en blanco sobre blanco, con un efecto discreto que busca no romper con la estética tradicional.

El primer escudo del Real Madrid será el gran protagonista

El elemento más destacado del nuevo jersey sería la aparición del primer escudo del club, utilizado en 1902, bordado en color azul marino en la zona del pecho como referencia directa a los orígenes del conjunto español.

Además, la camiseta incluiría un parche especial en una de las mangas conmemorando el aniversario. Este distintivo tendría detalles dorados, la imagen de la Copa de Europa y la leyenda “125 Aniversario 1902-2027”.

¿Cuándo saldría a la venta la camiseta del aniversario?

Según los primeros reportes, la edición especial del Real Madrid estaría disponible en marzo de 2027, días antes de la fecha oficial de celebración del nacimiento del club, ocurrido el 6 de marzo de 1902

La camiseta formaría parte de la colección oficial de la temporada 2026-2027 y se espera que las principales figuras del plantel, como Jude Bellingham, Kylian Mbappé y Vinicius Jr., sean algunos de los encargados de lucirla.

Real Madrid mantiene una plantilla llena de figuras para 2026

Mientras prepara los festejos por su aniversario, el conjunto merengue continúa trabajando en la conformación de su plantilla. El equipo habría incorporado recientemente jugadores como Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté, Marc Cucurella, Bernardo Silva y Carlos Espí.

Además, la directiva blanca mantiene la mirada puesta en posibles movimientos futuros, entre ellos los nombres de Yan Diomandé y Rodri Hernández, mientras analiza algunas salidas del equipo.

La camiseta del 125 aniversario del Real Madrid busca convertirse en una pieza histórica para los aficionados, al combinar la tradición del club más ganador de Europa con un homenaje a sus primeros años de existencia.