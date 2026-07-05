Esto vale el anillo de matrimonio de Taylor Swift

Desde el día viernes 3 de julio, se dio a conocer que Taylor Swift y Travis Kelce unieron sus vidas en matrimonio, uno de los eventos más esperados del año por millones de fans, pero también de los más cotizados de Hollywood.

Cabe mencionar que muchos han asegurado que este evento se convertiría en la boda del siglo y no es para menos, aunque no se saben muchos detalles al respecto, existen algunas cosas que han salido a la luz.

¿Cuánto cuesta el anillo de boda de Taylor Swift?

Uno de estos es el anillo de boda que la cantante eligió para este momento tan especial en que firmó su amor por la estrella de la NFL. Por si fuera poco, se detalló que la celebración habría costado cerca de 20 millones de dólares, en donde Taylor Swift usó un vestido Christian Dior, tacones Christian Louboutin y joyería Cartier.

Fueron los testigos de honor quienes decidieron dar los anillos de matrimonio a Taylor Swift y Travis Kelce, aunque se dice que estos costaron miles de dólares, todavía no ha sido revelado el valor exacto.

Recordemos que la pareja se conoció de forma oficial julio de 2023, luego de que Travis Kelce fue a un concierto de la cantante, situación que generó todo tipo de rumores sobre ellos, pero fue hasta diciembre de ese año que hicieron oficial su relación, mientras que para el 2025, anunciaron que habían tomado la decisión de llegar al altar con una tierna publicación, donde colocaron el siguiente mensaje.

“Tu maestra de inglés y tu maestro de gimnasia se van a casar”