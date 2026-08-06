México Sub-20 avanzó a Semifinales y obtiene su pase al Mundial 2027

La Selección Mexicana Sub-20 cumplió con su objetivo y aseguró su lugar en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2027 luego de imponerse con autoridad 4-0 a Panamá en los Cuartos de Final del Campeonato de la Concacaf 2026. Con este resultado, el conjunto nacional también avanzó a las Semifinales del torneo continental.

Además de sellar su clasificación a la justa mundialista que se celebrará en Azerbaiyán y Uzbekistán, el equipo dirigido por Álex Diego Tejado continúa en la pelea por conquistar el campeonato. Su siguiente desafío será frente a Canadá, encuentro que otorgará un boleto a la gran final y mantendrá viva la posibilidad de obtener el pase a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 para el campeón del certamen.

Desde el arranque del encuentro, la Selección Mexicana Sub-20 tomó el control del balón y generó las mejores oportunidades de ataque. La insistencia rindió frutos al minuto 33, cuando Juan Echilvestre apareció dentro del área para conectar un remate de cabeza que dejó sin opciones al arquero panameño Alberto Ruiz y puso el 1-0 antes del descanso.

En la segunda mitad, el dominio del Tri Sub-20 se mantuvo y la ventaja aumentó rápidamente. Al minuto 57, Hugo Camberos ejecutó un penal que fue detenido por el guardameta, pero aprovechó el rebote para enviar el balón al fondo de las redes y marcar el segundo tanto del encuentro, además de llegar a cuatro anotaciones en el torneo.

Con el partido bajo control, el conjunto mexicano siguió atacando y encontró el tercer gol al minuto 76. Yohan Orozco apareció completamente solo dentro del área para rematar de cabeza y ampliar la diferencia, mientras que la situación para Panamá se complicó aún más tras la expulsión de Gino Sasso al minuto 80 por una falta sobre Cedillo.

En la recta final del compromiso, Diego Ramírez aprovechó un error en la salida del portero panameño para sellar la goleada con el cuarto tanto al minuto 88. La anotación confirmó una actuación contundente del equipo mexicano, que dominó el encuentro de principio a fin.

Con esta victoria, la Selección Mexicana Sub-20 no solo consiguió el boleto al Mundial Sub-20 de 2027, sino que también dio un paso más en su objetivo de conquistar el Campeonato de la Concacaf. Ahora, el combinado nacional buscará superar a Canadá para instalarse en la final y acercarse al título continental.