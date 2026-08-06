Carambola entre seis vehículos deja 17 lesionados en la avenida Nichupté de Cancún: VIDEO

Una carambola entre 6 vehículos dejó el saldo preliminar de 17 personas lesionadas en la avenida Nichupte, a la altura del parque Kabah, lo que originó la intensa movilización de ambulancias, bomberos y elementos de la Dirección de Tránsito Municipal

El aparatoso accidente se registró alrededor de las 10 de la mañana, cuando el conductor de una camioneta de lujo, marca Lincoln, circulaba con exceso de velocidad y no guardó su distancia de seguridad, com lo que impactó la parte posterior de una unidad de transporte colectivo, en la cual se registraron la mayoría de los lesionados.

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Del tremendo encontronazo, la unidad tipo Urvan, fue proyectada hacia adelante con lo que golpeó a otro automóvil, con lo que se registró un efecto domino, involucrando a otros 3 vehículos.

La carambola se registró en el carril derecho de la avenida Nichupté, metros antes de llegar al cruce con la avenida Kabah, lo que generó un fuerte congestionamiento vial durante las labores de los cuerpos de emergencia para brindar atención a los lesionados, quienes fueron trasladados a distintos hospitales.

El conductor que provocó el accidente fue detenido por elementos de la Dirección de Tránsito para el deslinde de responsabilidades.