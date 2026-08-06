VAR, penales y cambios: las modificaciones del reglamento que llegan a La Liga de España

La temporada 2026/27 de La Liga de España llegará con importantes modificaciones en su reglamento, luego de que el Comité Técnico de Árbitros (CTA) oficializara una serie de ajustes que buscan mejorar el ritmo de los partidos y establecer criterios más claros para jugadores, entrenadores y árbitros.

Algunas de estas medidas ya fueron aplicadas durante el Mundial 2026, mientras que otras corresponden a actualizaciones aprobadas por la IFAB, organismo encargado de regular las reglas del futbol. Los cambios abarcan desde el tiempo permitido para realizar sustituciones hasta nuevas situaciones que podrán ser analizadas por el VAR.

Sustituciones tendrán límite de tiempo

Una de las novedades principales será la modificación en el proceso de cambios de jugadores. A partir de la nueva campaña, el futbolista que abandone el terreno de juego tendrá un máximo de 10 segundos desde la autorización del árbitro para retirarse.

Si el jugador supera ese periodo sin una razón válida, deberá salir del campo, pero su compañero que ingresa tendrá que esperar un minuto antes de poder participar, salvo que exista una nueva interrupción del encuentro.

Cambian las reglas para lesiones de porteros

La IFAB también implementará una prueba relacionada con las lesiones de los guardametas, con el objetivo de evitar que las pausas médicas sean utilizadas para cortar el ritmo del partido.

Cuando un arquero reciba atención médica, el entrenador deberá elegir a un jugador de campo para abandonar temporalmente el terreno durante un minuto después de la reanudación. Si no se cumple la indicación en 10 segundos, será el capitán quien tenga que salir.

Esta medida no aplicará cuando la lesión sea consecuencia de una falta, un choque entre futbolistas que requiera atención para ambos o cuando exista una hemorragia.

Más flexibilidad en jugadas mal ejecutadas

El nuevo reglamento también modifica la aplicación de la ley de ventaja. Si un equipo realiza de manera incorrecta un saque de banda, tiro libre o tiro de esquina, pero el rival obtiene inmediatamente una posesión clara, el árbitro podrá permitir que la acción continúe.

Con esta decisión se busca evitar interrupciones innecesarias y favorecer la continuidad del juego.

Nuevo criterio para los penales con doble toque

Después de la polémica generada por el penal ejecutado por Julián Álvarez en la Champions League, se estableció un criterio uniforme para los lanzamientos desde los once pasos.

Si el doble contacto del balón ocurre de forma involuntaria y el disparo termina en gol, el penal deberá repetirse. En cambio, si el jugador falla después de tocar dos veces el balón, la ejecución será considerada como un tiro errado.

Sanciones contra las pérdidas de tiempo

Los árbitros tendrán nuevas herramientas para castigar las demoras durante las reanudaciones. Cuando detecten retrasos, iniciarán una cuenta regresiva de cinco segundos.

Si un equipo tarda demasiado en ejecutar un saque de banda, la posesión será otorgada al rival. En caso de retrasar un saque de meta, el castigo será conceder un tiro de esquina al conjunto contrario.

Aclaración en los saques de arco

Otra modificación busca resolver dudas sobre las jugadas en las que el arquero pone el balón en movimiento y posteriormente un compañero comete una mano intencional dentro del área.

De acuerdo con la nueva interpretación, esa acción será sancionada con penalti, con el objetivo de unificar criterios arbitrales en situaciones que generaron controversia.

El VAR tendrá más acciones de revisión

El uso de la tecnología también tendrá ajustes importantes. El VAR podrá intervenir en más escenarios, entre ellos:

Expulsiones provocadas por una segunda tarjeta amarilla cuando exista un error evidente.

Confusiones de identidad al sancionar a un jugador equivocado.

Saques de esquina otorgados incorrectamente antes de que se reanude la jugada.

Faltas graves de atacantes antes de tiros libres o córners que puedan influir en una acción de gol o una expulsión.

Con estas modificaciones, La Liga de España busca reducir las interrupciones provocadas por pérdidas de tiempo, mejorar la aplicación del reglamento y lograr mayor uniformidad en las decisiones arbitrales durante la temporada 2026/27.