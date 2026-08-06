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"Nadie se detenía": Mujer auxilia a un hombre y evita una posible tragedia sobre un puente al Norte de Mérida

Una joven observó a un hombre con una aparente crisis emocional sobre un puente vehicular en el Norte de Mérida.

Por Alejandro Collí

6 de ago de 2026

2 min

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Con un abrazo y palabras de apoyo, mujer logra salvar a un joven en el norte de Mérida
Con un abrazo y palabras de apoyo, mujer logra salvar a un joven en el norte de Mérida / Especial

Un acto de solidaridad y sensibilidad ciudadana evitó una posible tragedia la tarde de ayer en el Norte de Mérida, luego que una mujer logró convencer a un joven que atravesaba una aparente crisis emocional de ponerse a salvo cuando permanecía en una situación de riesgo sobre un puente vehicular.

La protagonista de la intervención, identificada como Florencia Solís, compartió lo que ocurrió a través de sus redes sociales. Relató que mientras transitaba por la zona observó al joven en evidente estado de vulnerabilidad. Aunque inicialmente continuó su camino, decidió regresar al percatarse de la gravedad de la situación.

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Acompañada por otra persona, descendió de su vehículo y se acercó con cautela para entablar diálogo con el joven. En lugar de recurrir a una intervención física, optó por brindarle escucha, apoyo emocional y un abrazo, gesto que permitió generar confianza y abrir un canal de comunicación.

Tras varios minutos de conversación y acompañamiento, ambos consiguieron persuadir al joven para que se alejara de la zona de riesgo y permaneciera en un lugar seguro, donde posteriormente recibió atención especializada.

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El caso generó numerosas reacciones en redes sociales, no sólo por el desenlace favorable, sino también por la reflexión compartida por Florencia Solís, quien lamentó la indiferencia de varios automovilistas que, según su testimonio, pasaron por el lugar sin detenerse ni solicitar apoyo a los servicios de emergencia.

“Los autos pasaban, nadie se detenía; todos se percataron de lo que estaba a punto de suceder, pero la sociedad está tan sumergida en el día a día que prefiere no mirar”, escribió la ciudadana en su red social.

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