Catean una casa en Pacabtún al Oriente de Mérida por presunto narcomenudeo

Amplia movilización de fuerzas de seguridad federales y estatales sorprendió la madrugada de ayer a vecinos del fraccionamiento Pacabtún, oriente de Mérida, como parte de un operativo derivado de una investigación por presuntos delitos contra la salud en la modalidad de narcomenudeo.

El despliegue fue en un inmueble ubicado en la calle 37 entre 46 y 48, donde las autoridades cumplieron una orden de cateo autorizada por un Juez de Control, en seguimiento a carpetas de investigación relacionadas con la presunta venta de sustancias ilícitas.

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Oficiales fuertemente armados cerraron la circulación en las calles aledañas e instalaron un amplio perímetro de seguridad para permitir el desarrollo de las diligencias ministeriales y periciales. Personal especializado inspeccionó el interior del predio en busca de drogas y otros indicios que pudieran estar vinculados con actividades de narcomenudeo.

Las autoridades no confirmado oficialmente si hubo personas detenidas ni aseguramiento de drogas, armas u otros objetos relacionados con la investigación. Al concluir las diligencias, el inmueble quedó asegurado con sellos oficiales y bajo resguardo de la Fiscalía General del Estado (FGE), que continuará con las investigaciones correspondientes.

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Se espera que en las próximas horas las autoridades ministeriales emitan un comunicado oficial para dar a conocer el saldo del cateo, así como la situación jurídica del inmueble y, en su caso, de las personas involucradas. Se espera que en las próximas horas se emita un boletín.