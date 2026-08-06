FIFPRO exige reformas a la FIFA tras la cancelación de FIFA Forward Enterprise

La FIFPRO aseguró que la cancelación del proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE) no resuelve el problema de fondo que, a su juicio, quedó al descubierto con su creación. El sindicato internacional de futbolistas afirmó que la iniciativa evidenció graves deficiencias en la gobernanza de la FIFA y reclamó reformas estructurales para evitar que una situación similar vuelva a repetirse.

En un posicionamiento oficial, la organización sostuvo que el retiro de la propuesta era un desenlace esperado, pero advirtió que ello no elimina las preocupaciones surgidas por la forma en que fue concebida. FIFPRO señaló que el proyecto, que planteaba cambios en la propiedad y la gestión comercial de la Copa Mundial de la FIFA, avanzó durante meses sin conocimiento del Consejo del organismo, de las federaciones afiliadas, de los futbolistas ni de otros actores del balompié.

Para el organismo que representa a los jugadores profesionales, el caso no puede reducirse a un problema administrativo. FIFPRO calificó lo ocurrido como un abuso de poder y cuestionó que un plan de tal magnitud pudiera desarrollarse de manera reservada antes de hacerse público.

Asimismo, el sindicato criticó el comunicado emitido por la FIFA tras su reunión en Rabat, Marruecos. Consideró que el organismo evitó asumir plenamente la responsabilidad al atribuir la situación únicamente a fallas en los procesos y en la comunicación, mientras reiteró su respaldo a la actual dirigencia.

Uno de los puntos que más preocupación generó para FIFPRO fue la afirmación de la FIFA de que todo el procedimiento se realizó conforme a su reglamentación interna. A juicio del sindicato, si eso ocurrió bajo las normas vigentes, significa que el actual modelo de gobernanza necesita modificaciones profundas para impedir que decisiones de gran impacto puedan desarrollarse sin transparencia.

La organización también rechazó la postura de la FIFA respecto a los cuestionamientos sobre su funcionamiento. FIFPRO subrayó que revisar las decisiones de los dirigentes no representa un ataque contra la institución, sino una obligación para proteger la integridad del futbol. Además, sostuvo que cualquier evaluación debe incluir la participación de jugadores, representantes y otros sectores relevantes, y no limitarse a una revisión interna.

En su pronunciamiento, el sindicato afirmó que la confianza en la máxima autoridad del futbol mundial no puede recuperarse únicamente con declaraciones o investigaciones internas. Señaló que la legitimidad de una institución depende de la transparencia y de la rendición de cuentas, elementos que, considera, quedaron comprometidos durante este episodio.

Las reformas que propone FIFPRO

Como parte de su respuesta, FIFPRO presentó una serie de medidas que considera indispensables para fortalecer la gobernanza del futbol internacional. Entre ellas destacan:

Integrar de forma permanente la Plataforma Global de Diálogo Social dentro de la estructura de gobernanza de la FIFA.

dentro de la estructura de gobernanza de la FIFA. Establecer compromisos jurídicamente vinculantes con los actores del futbol profesional para decisiones relacionadas con el calendario internacional, nuevas competiciones y otros temas estratégicos.

Otorgar derecho de voto a los representantes del futbol profesional dentro del Consejo de la FIFA , además de reconocer formalmente a FIFPRO como portavoz mundial de los futbolistas.

, además de reconocer formalmente a FIFPRO como portavoz mundial de los futbolistas. Implementar reformas institucionales que impidan que una sola persona pueda imponer decisiones unilaterales sobre el futuro del deporte.

Finalmente, FIFPRO informó que envió una carta formal a la administración de la FIFA, firmada por su presidente y por los titulares de todas sus divisiones regionales, en la que expone estas exigencias. El sindicato concluyó que, aunque la retirada de FIFA Forward Enterprise evitó una decisión irreversible, la confianza perdida solo podrá recuperarse mediante cambios estructurales que garanticen una gestión más transparente, participativa y responsable del futbol mundial.