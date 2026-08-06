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Bloqueo en el Periférico de Mérida HOY: Rutas Va y Ven afectadas; hay desvíos y cambios en recorridos

Por lo menos siete rutas del Sistema Va y Ven registran afectaciones en sus recorridos por el bloqueo en el Periférico de Mérida.

Gerardo Castro

Por Gerardo Castro

6 de ago de 2026

1 min

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Hay afectaciones en rutas del Va y Ven por el bloqueo en el Periférico de Mérida
Hay afectaciones en rutas del Va y Ven por el bloqueo en el Periférico de Mérida / Especial

Debido al bloqueo encabezado por un grupo de personas en el Periférico Sur de Mérida, distintas rutas del Sistema Va y Ven se encuentran afectadas, causando desvíos y cambios en sus recorridos.

La Agencia de Transporte de Yucatán (ATY) informó sobre las afectaciones registradas este jueves 6 de agosto en el puente de la 86 en el Periférico de Mérida debido a un bloqueo, generando que las rutas del Va y Ven no puedan circular.

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Hasta el momento son por lo menos siete rutas del Sistema Va y Ven que se encuentran con afectaciones en los recorridos este jueves:

  • Ruta 2 - Periférico-Roble-San Marcos
  • Ruta 4 - 60 Periférico-Guadalupana
  • Ruta 409 - Xmatkuil-Dzununcán-Hospitales Sur
  • Ruta 10002 - Circuito Periférico Exterior
  • Ruta 10001 - Circuito Periférico Exterior

De igual forma, debido al cierre vial temporal en la zona del puente de la 86, estas rutas se encuentran afectadas al tránsito del Va y Ven.

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  • Ruta 1 - Emiliano Zapata II-Paso Texas-Hospital O'Horán
  • Ruta 6 - 60 Penal-Hospital O'Horán

La ATY resaltó que las unidades continuarán brindando servicio, aunque debido a las condiciones viales, habrá variaciones en los tiempos habituales de recorrido y frecuencia de paso.

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