Abraham “Chore” Martín busca la Alcaldía de Playa del Carmen entre críticas por inexperiencia y vínculos políticos

La política en Quintana Roo se ha degradado al grado de que ya no parecen ser indispensables la experiencia ni la capacidad para ocupar cargos públicos o aspirar a puestos de elección popular. Hoy, los compadrazgos y el influyentismo parecen pesar más que los resultados, y uno de los casos que ejemplifica esta situación es el de José Abraham Martín Álvarez, conocido como “Abraham Chore” Martín, actual director de Recaudación en Playa del Carmen, quien ya busca posicionarse rumbo a la presidencia municipal.

Martín Álvarez ha ocupado distintos cargos en la administración pública municipal. De acuerdo con colaboradores cercanos, anteriormente trabajó como director de proyectos en una empresa particular y posteriormente encabezó el Instituto del Deporte de Playa del Carmen.

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En octubre del 2022, la gobernadora Mara Lezama Espinosa lo designó como director de Recaudación en Playa del Carmen, adscrito a la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) y al Servicio de Administración Tributaria de Quintana Roo (SATQ).

Pese a mantener un perfil discreto, diversas fuentes atribuyen su ascenso político a la influencia de su padre, Miguel Ramón Martín Azueta, expresidente municipal de Playa del Carmen por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), quien posteriormente se incorporó a Morena. Según esas versiones, el objetivo fue abrirle paso en la administración pública pese a su escasa experiencia.

Personas cercanas al funcionario indican que el síndico Agustín Aguilar (izq) funge como uno de sus principales asesores, debido a su falta de experiencia en la administración pública / Especial

De acuerdo con personas cercanas al funcionario, “Chore” Martín ya busca convertirse en candidato a la presidencia municipal de Playa del Carmen, aunque consideran que ni siquiera ha logrado consolidar el trabajo que le fue encomendado como director de Recaudación.

Incluso, señalan que el síndico municipal de Playa del Carmen, Agustín Aguilar Méndez, funge como uno de sus principales asesores debido a la falta de experiencia del funcionario en la administración pública.

Asimismo, se le vincula políticamente con el grupo cercano a la expresidenta municipal Laura Beristain Navarrete, cuya administración enfrenta 13 denuncias que permanecen en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Quintana Roo por presuntas irregularidades, entre ellas un supuesto quebranto patrimonial superior a los 200 millones de pesos.

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Líderes sociales consultados sostienen que “Chore” Martín también mantiene relación con personajes señalados por presuntos delitos financieros y cuestionan que, desde su nombramiento como director de Recaudación, no ha mostrado cercanía con la ciudadanía ni resultados que respalden sus aspiraciones políticas.

A decir de los entrevistados, mientras busca posicionarse rumbo a la Presidencia municipal, continúa sin demostrar la capacidad ni la experiencia necesarias para enfrentar los retos administrativos y financieros que demanda Playa del Carmen.