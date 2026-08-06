Detienen a Ángel Aguirre Rivero por el caso Ayotzinapa; FGR lo investiga por presunto ocultamiento de evidencias

La Fiscalía General de la República (FGR) informó la detención de Ángel Aguirre Rivero, exgobernador de Guerrero, como parte de las nuevas investigaciones por la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa.

La dependencia federal señaló este jueves 6 de agosto que realizó un nuevo análisis de las actuaciones integradas en el expediente. Este procedimiento derivó en diligencias adicionales con las que, según la Fiscalía, se habría acreditado la probable participación del exmandatario estatal en el ocultamiento de evidencias relevantes para conocer el paradero de los normalistas.

La orden de aprehensión fue solicitada ante un juez, posteriormente concedida y finalmente ejecutada. Hasta el momento, la institución no ha precisado el lugar de la detención, los delitos específicos que serán imputados ni el centro en el que permanecerá el exgobernador mientras se define su situación jurídica. La FGR adelantó que difundirá más información en las próximas horas.

¿Por qué fue detenido Ángel Aguirre Rivero?

La detención se relaciona con el presunto ocultamiento de información o evidencias que podrían contribuir al esclarecimiento de los hechos ocurridos entre el 26 y el 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

De acuerdo con el mensaje inicial de la FGR, las nuevas líneas surgieron de la revisión integral de documentos, actuaciones ministeriales y otros elementos reunidos durante los casi 12 años que lleva abierta la investigación.

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El señalamiento formulado por la Fiscalía no representa todavía una sentencia. Aguirre Rivero deberá ser presentado ante un juez, quien valorará los datos aportados por el Ministerio Público y determinará si existen elementos suficientes para vincularlo a proceso.

El exmandatario gobernaba Guerrero cuando policías municipales y miembros de una organización criminal atacaron a estudiantes de Ayotzinapa. El saldo fue de seis personas asesinadas, decenas de heridos y 43 jóvenes desaparecidos, cuyo paradero continúa sin esclarecerse plenamente.

¿Qué sigue después de la detención del exgobernador de Guerrero?

Después de cumplimentar la orden de aprehensión, la FGR deberá realizar la audiencia inicial. Durante esa etapa se informará formalmente a Aguirre Rivero de las acusaciones en su contra y la defensa podrá responder a los señalamientos.

El juez también deberá resolver si impone alguna medida cautelar, como prisión preventiva, y si vincula al exgobernador a proceso. La responsabilidad penal solamente podrá establecerse después del desarrollo del procedimiento judicial y de una resolución definitiva.

La captura ocurre en medio de una nueva etapa de la investigación del caso Ayotzinapa, en la que las autoridades han retomado análisis de comunicaciones, documentos militares, restos óseos y posibles actos de obstrucción. En marzo de 2026, un juez ordenó a la Secretaría de la Defensa Nacional entregar documentación de inteligencia vinculada con los acontecimientos de 2014, luego de reclamos de las familias por información que permanecía pendiente.

Como parte del nuevo modelo de investigación, la @FGRMexico desarrolló el reanálisis de las actuaciones existentes en el caso de la desaparición de 43 normalistas de la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, que implicaron nuevos actos de investigación… pic.twitter.com/2ryHMkdJDN — FGR México (@FGRMexico) August 6, 2026

Caso Ayotzinapa continúa sin esclarecerse por completo

A casi 12 años de la desaparición de los estudiantes, únicamente han sido identificados los restos de tres normalistas. Las familias han exigido mantener abiertas todas las líneas de investigación y conocer la posible responsabilidad de autoridades municipales, estatales, federales y militares.

La detención de Ángel Aguirre Rivero abre una nueva vertiente para determinar si desde el Gobierno de Guerrero se ocultaron, alteraron o dejaron de entregar pruebas necesarias para localizar a los jóvenes.

La FGR deberá precisar el alcance de la acusación y los elementos utilizados para obtener la orden judicial. Mientras esto ocurre, el exgobernador debe ser considerado inocente hasta que una autoridad jurisdiccional determine lo contrario.

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