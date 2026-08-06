Papa León XIV contempla visitar México, pero aún no hay fecha: Sheinbaum mantiene abierta la invitación

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el Papa León XIV mantiene entre sus planes una posible visita a México, aunque hasta el momento no existe una fecha definida para concretar el viaje.

Durante la conferencia matutina de este jueves 6 de agosto, realizada en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la mandataria explicó que el tema fue abordado durante la reunión que sostuvo un día antes con Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano.

Sheinbaum señaló que el Gobierno mexicano reiteró la invitación que ya había extendido personalmente al pontífice durante una conversación telefónica. De acuerdo con lo comunicado por Parolin, León XIV tiene interés en venir al país, pero la visita dependerá de su agenda y de las decisiones que adopte la Santa Sede.

¿Cuándo podría visitar México el papa León XIV?

La presidenta aclaró que el pontífice no podría viajar a México durante un periodo electoral, debido a las implicaciones políticas que tendría una visita de esa naturaleza.

Por ahora, el Vaticano confirmó que León XIV realizará primero un recorrido por Uruguay, Argentina y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre de 2026. El itinerario incluye ciudades como Montevideo, Buenos Aires, Córdoba, Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa.

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Sheinbaum explicó que estos países fueron seleccionados porque no recibieron una visita del Papa Francisco durante su pontificado. En el caso de Perú, también existe una relación especial con León XIV, quien vivió y desarrolló buena parte de su labor religiosa en ese país antes de llegar al Vaticano.

“Seguimos extendiéndole la invitación”, expresó la mandataria, al señalar que el secretario de Estado Vaticano transmitió el interés del papa por viajar a territorio mexicano.

¿Qué hablaron Sheinbaum y Pietro Parolin en Palacio Nacional?

Además de la posible visita papal, la reunión incluyó asuntos relacionados con la paz, el desarme y la cooperación entre México y el Vaticano.

Sheinbaum indicó que también conversaron sobre la encíclica de León XIV y sobre distintos temas de interés común para la Iglesia católica y el Gobierno mexicano. Entre ellos se encuentra la restauración de templos históricos mediante la intervención del Instituto Nacional de Antropología e Historia.

La visita de Pietro Parolin a México se desarrolló del 4 al 6 de agosto e incluyó reuniones con autoridades civiles y religiosas. El 5 de agosto presidió una misa en el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, donde transmitió una bendición especial del papa y destacó la importancia de trabajar por la reconciliación, la paz y la atención a las personas vulnerables.

#MañaneraDelPueblo | La presidenta @Claudiashein informó que el @Pontifex_es asistirá a Perú, Argentina y Uruguay, siendo estos los tres países que el #PapaFrancisco no pudo visitar, por lo que se busca dar continuidad a estas visitas. Además, aclaró que no podrá visitar México… pic.twitter.com/zfTLmBCIYv — Canal Catorce (@canalcatorcemx) August 6, 2026

México mantiene abierta la invitación al pontífice

Sheinbaum recordó que la invitación no comenzó con la visita de Parolin, sino que ya había sido planteada directamente durante una llamada con León XIV.

La presidenta sostuvo que el pontífice respondió favorablemente y que contempla viajar a México, pero insistió en que todavía no existe un calendario formal.

La definición dependerá de la agenda internacional del Papa, de sus compromisos pastorales y de las condiciones políticas del país. Mientras tanto, el Gobierno mexicano mantendrá el diálogo con la Santa Sede para evaluar una fecha posible después de que concluyan los compromisos ya programados en América Latina.

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