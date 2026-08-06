SEP va por regulación de celulares y redes sociales en escuelas; revisará planteles “militarizados”

La Secretaría de Educación Pública (SEP) impulsará un debate nacional sobre el uso de celulares, redes sociales y plataformas digitales dentro de las escuelas, con el objetivo de construir una propuesta de política pública que proteja el aprendizaje, la convivencia y el bienestar emocional de niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

Durante la Sexagésima Séptima Reunión Nacional Plenaria Ordinaria 2026 del Consejo Nacional de Autoridades Educativas, el titular de la dependencia, Mario Delgado Carrillo, pidió fortalecer la coordinación entre el Gobierno federal y las 32 entidades de cara al comienzo del ciclo escolar 2026-2027.

El encuentro también abordó la situación de los planteles que se presentan como escuelas “militarizadas”. La SEP sostuvo que esa figura no se encuentra contemplada en la legislación educativa y anunció una ruta para que esas instituciones regularicen su funcionamiento, eliminen referencias militares y ajusten sus programas a los principios de la Nueva Escuela Mexicana.

SEP organizará 32 foros sobre celulares y redes sociales

Mario Delgado explicó que el Gobierno de México abrió un diálogo sobre los efectos de los dispositivos y las plataformas digitales en la población estudiantil, por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La propuesta contempla realizar al menos un foro en cada entidad federativa, con la participación de estudiantes, docentes, especialistas, universidades, madres, padres de familia y autoridades educativas.

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Bajo el tema “La vida frente a las pantallas: el impacto de los dispositivos digitales en las infancias, adolescencias y juventudes mexicanas”, los encuentros analizarán experiencias estatales relacionadas con la regulación de teléfonos celulares y otras tecnologías en los planteles.

La SEP busca conocer cómo estas medidas han influido en el desempeño académico, las relaciones entre estudiantes, la atención en las aulas y la salud emocional. Las conclusiones permitirían adoptar decisiones conjuntas y posteriormente presentar una propuesta a los legisladores.

Entre los encuentros regionales anunciados se encuentra el programado para el 19 de agosto en la Universidad Autónoma de Nuevo León. También habrá actividades el 3 de septiembre en Quintana Roo y el 30 de septiembre en Puebla.

¿Qué pasará con las escuelas “militarizadas” en México?

El secretario de Educación afirmó que en el país no puede existir oficialmente el concepto de escuelas militarizadas, debido a que esa denominación no está reconocida en la normativa educativa ni coincide con los principios de la Nueva Escuela Mexicana.

Esto no significa que los planteles cerrarán automáticamente. Las instituciones que actualmente funcionan bajo ese esquema podrán entrar a un proceso de regularización para mantener sus servicios, siempre que retiren referencias, prácticas o contenidos de carácter militar.

Sus planes de estudio deberán enfocarse en valores cívicos y ciudadanos, cultura de la paz, empatía, seguridad y respeto a los derechos de las infancias.

La SEP advirtió que los centros donde se acrediten casos de abuso, maltrato o prácticas que vulneren la integridad de los estudiantes serán sancionados conforme a la ley.

La Secretaría de la Defensa Nacional también se deslindará de escuelas particulares que utilicen denominaciones relacionadas con la formación militar. La dependencia únicamente reconoce los planteles destinados a preparar a su propio personal.

SEP revisará permisos y programas de los planteles

Eurípides Flores Pacheco, titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Regulación de la SEP, señaló que la medida deriva de un análisis jurídico, pedagógico y de derechos humanos realizado con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Defensa.

Las autoridades estatales deberán revisar los registros, permisos y autorizaciones de las instituciones que utilizan esquemas militarizados. El propósito será construir una ruta jurídica que permita dar continuidad a los estudios y certeza a las familias, sin mantener prácticas incompatibles con los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Algunas autoridades locales informaron que existen planteles valorados por sus comunidades, por lo que expresaron su disposición de trabajar con la SEP para modificar sus modelos sin interrumpir la formación de sus estudiantes.

#TuSecretarioInforma🗞️ | En la 67.ª Reunión Nacional Plenaria Ordinaria 2026 del #CONAEDU, el maestro @mario_delgado llamó a fortalecer la coordinación entre la Federación y los estados para consolidar una agenda educativa común rumbo al ciclo escolar 2026-2027. 🇲🇽📝



Convocó a… pic.twitter.com/ZgzSw4MXHn — SEP México (@SEP_mx) August 6, 2026

Bachillerato flexible y apoyo socioemocional para estudiantes

Durante la reunión también se informó que el Bachillerato Nacional “Margarita Maza” ampliará su cobertura mediante un modelo flexible dirigido a jóvenes que dejaron sus estudios y a comunidades con rezago educativo.

El programa combinará actividades presenciales, certificación a través de “Prepa en Línea-SEP” y acompañamiento académico. La meta inicial será atender a más de 30 mil estudiantes.

La SEP también pondrá en marcha la estrategia “ABC de las Emociones” en secundarias y planteles de Educación Media Superior. El esquema incluirá una hora semanal de trabajo socioemocional, capacitación para docentes, materiales educativos y reuniones con las familias.

Además, la dependencia busca reducir la carga administrativa de maestras y maestros, eliminar trámites duplicados y permitir que el personal docente dedique más tiempo a las actividades de enseñanza.

Como parte de las acciones de protección a la infancia, el 7 de septiembre se realizará la Jornada Nacional de Concientización sobre la Gravedad del Abuso Sexual y el Maltrato Infantil, con participación de escuelas, familias e instituciones.

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