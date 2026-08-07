FMF respalda a Gianni Infantino y rechaza procesos fuera de la institucionalidad de la FIFA

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) manifestó públicamente su respaldo al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en medio de la controversia internacional surgida por el proyecto que planteaba cambios en la gestión comercial del Mundial. El organismo mexicano reiteró que cualquier decisión deberá realizarse conforme a los mecanismos institucionales establecidos.

A través de un comunicado, la FMF afirmó que su prioridad es proteger la gobernanza del futbol internacional y dejó claro que únicamente reconocerá los procedimientos que se desarrollen dentro del marco oficial de la FIFA, descartando apoyar iniciativas que se impulsen al margen de la organización.

La FMF fija su postura sobre la controversia

En su posicionamiento, la Federación Mexicana de Futbol destacó que el respeto a la institucionalidad es la base para fortalecer el desarrollo del futbol y garantizar la estabilidad del organismo rector del deporte.

El comunicado señala que la FMF no reconocerá ni aprobará ningún proceso convocado fuera de los canales oficiales de la FIFA, postura que contrasta con la de otras federaciones y organismos que han expresado cuestionamientos en torno a la gestión de Gianni Infantino.

Respaldo al liderazgo de Gianni Infantino

La federación mexicana también reiteró su confianza en el liderazgo del presidente de la FIFA, al considerar que el fortalecimiento institucional es el camino para impulsar el crecimiento del futbol a nivel internacional.

En ese sentido, la FMF expresó su disposición para mantener el diálogo con la organización y respaldar las acciones que se desarrollen dentro del marco establecido por la máxima autoridad del futbol mundial.

La postura genera reacciones entre los aficionados

El respaldo público de la FMF provocó diversas reacciones en redes sociales, donde numerosos aficionados cuestionaron la decisión del organismo mexicano en medio de la polémica que rodea a Gianni Infantino y la FIFA.

Mientras algunos usuarios criticaron el posicionamiento de la federación, otros defendieron la importancia de respetar los procesos institucionales. La discusión se mantiene abierta, en un momento en el que el debate sobre el futuro de la gobernanza del futbol internacional continúa generando opiniones encontradas.