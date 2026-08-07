Karina Torres y Moisés Peñaloza explotan en La Casa de los Famosos México; Cynthia Klitbo interviene

La convivencia volvió a complicarse en La Casa de los Famosos México. Karina Torres y Moisés Peñaloza protagonizaron una intensa discusión que rápidamente llamó la atención de los demás habitantes, al grado de que Cynthia Klitbo decidió intervenir para evitar que el conflicto siguiera escalando.

Apenas transcurridas dos semanas de competencia, el ambiente dentro del reality se vuelve cada vez más complicado. El encierro, la presión del juego y las diferencias entre los participantes han provocado varios enfrentamientos, y esta vez Karina Torres quedó en el centro de la polémica tras intercambiar argumentos con Moisés Peñaloza.

¿Qué originó la discusión entre Karina Torres y Moisés Peñaloza?

El desacuerdo comenzó durante una dinámica realizada este jueves 6 de agosto, cuando ambos participantes hablaron sobre la convivencia y la manera en que se relacionan los habitantes dentro de la casa. La conversación derivó en un debate sobre los grupos que, según algunos concursantes, empiezan a formarse en el reality.

Mientras se desarrollaba el intercambio de opiniones, Karina Torres sostuvo que nadie está obligado a mantener una relación cercana con todos los habitantes únicamente para preservar la armonía. La influencer señaló que el trabajo en equipo puede realizarse sin necesidad de ignorar las diferencias personales.

Por su parte, Moisés Peñaloza defendió la importancia de mantener una buena convivencia, al considerar que las dinámicas del programa seguirán obligando a los participantes a colaborar entre sí, independientemente de las rivalidades que puedan surgir.

Cynthia Klitbo intervino para calmar los ánimos

Conforme el tono de la conversación aumentó, Cynthia Klitbo decidió intervenir para evitar que el enfrentamiento se saliera de control. Su participación ayudó a disminuir la tensión entre ambos concursantes y permitió que la discusión no pasara a un conflicto mayor.

El momento fue captado por las cámaras de La Casa de los Famosos México y rápidamente comenzó a difundirse en redes sociales, donde los seguidores del programa debatieron sobre quién tenía la razón y si las alianzas dentro del reality ya están marcando el rumbo de la competencia.

Este nuevo episodio confirma que la estrategia y la convivencia continúan siendo factores determinantes en La Casa de los Famosos México, donde cada conversación puede cambiar la relación entre los habitantes y modificar la percepción del público rumbo a la próxima eliminación.