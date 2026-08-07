Tigres de Quintana Roo se despide con derrota ante los Diablos Rojos del México

Los Diablos Rojos del México le dieron la despedida a los Tigres de Quintana Roo, después de derrotarlos con baño de cal 18 -0, en la última serie de la Temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) en juego que se realizó en el Estadio Beto Ávila de Cancún.

La historia del juego inició, luego de dos innings en blanco, en el tercero los Diablos Rojos armaron un ataque de seis carreras, en el que destacó un homerun con las bases llenas de parte del venezolano Carlos Pérez (10).

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Para el quinto episodio, el México Rojo armó otra ofensiva de seis rayitas, apareciendo otro Grand Slam, ahora de Carlos Sepulveda (2), implantando un nuevo récord de la LMB Banorte en cuanto a cuadrangulares con los senderos congestionados, superando los 11 conectados por los Acereros de Monclova en 1986.

En la séptima entrada, los escarlatas sumaron cuatro carreras más, al anotar Río Ruiz mediante un error, antes de que Roberto Valenzuela (7) diera un batazo de vuelta entera de tres anotaciones. Todavía en la octava tanda llegaron dos vuelacercas más, ahora de Río Ruiz (2) y José Marmolejos (7).

La victoria en labor de relevo le correspondió a Brooks Hall (2-0); mientras que el revés se le apuntó al zurdo Alexandro Delgado (1-2).