México envía a Raquel Serur a toma de protesta de Abelardo De La Espriella en Colombia

El Gobierno de México confirmó que la subsecretaria para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Raquel Serur Smeke, será la representante mexicana en la toma de posesión de Abelardo De La Espriella como presidente de Colombia.

La ceremonia se realizará este viernes y contará con la presencia de distintas delegaciones internacionales.

La participación de Serur ocurre después de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que no viajaría personalmente a Colombia, pero adelantó que México sí tendría representación oficial en el acto.

De acuerdo con la Cancillería mexicana, la subsecretaria transmitirá al nuevo mandatario las felicitaciones del Gobierno de México y expresará la disposición de continuar fortaleciendo los vínculos políticos y diplomáticos entre ambas naciones.

Serur ocupa actualmente la Subsecretaría para América Latina y el Caribe, desde donde tiene entre sus responsabilidades la conducción y seguimiento de la política exterior mexicana hacia los países de la región.

Raquel Serur representará a Claudia Sheinbaum en Colombia

La SRE informó que Raquel Serur asistirá a la ceremonia en representación del Gobierno de México. Su participación permitirá mantener presencia institucional en el inicio de la nueva administración colombiana y establecer los primeros contactos formales con sus autoridades.

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La funcionaria mexicana tendrá como mensaje central la voluntad de mantener una relación bilateral basada en el diálogo y la cooperación, pese a las diferencias políticas que puedan existir entre ambos gobiernos.

México y Colombia mantienen mecanismos de coordinación en temas como migración, asuntos consulares y cooperación regional. En reuniones previas, ambos gobiernos habían reiterado su interés por mantener canales de comunicación directa y profundizar la relación estratégica.

Serur se reúne con vicepresidente electo de Colombia

Como parte de su visita, Raquel Serur sostuvo una reunión previa con José Manuel Restrepo, vicepresidente electo de Colombia.

Durante el encuentro, la representante mexicana le deseó una gestión exitosa y abrió un primer canal de interlocución con quienes integrarán el nuevo gobierno colombiano.

La reunión cobra relevancia al producirse antes de la toma de posesión y en un momento de transición política. Desde la Cancillería mexicana se busca que el cambio de administración en Colombia no interrumpa los mecanismos de cooperación construidos entre ambos países.

Serur ya ha participado anteriormente en encuentros de alto nivel con autoridades colombianas. Desde su responsabilidad en la SRE ha encabezado conversaciones sobre integración regional y cooperación bilateral con representantes de ese país.

En representación del @GobiernoMX, la subsecretaria para América Latina y el Caribe, Raquel Serur Smeke (@RaquelSerur3), participará este viernes en la toma de posesión de Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) como presidente de Colombia. La subsecretaria extenderá, en… pic.twitter.com/5pnNqFyH0g — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) August 6, 2026

México apuesta por mantener relación bilateral con Colombia

La representación mexicana en la investidura ocurre en un contexto en el que el nuevo gobierno colombiano tendrá posiciones políticas distintas a las de la administración de Claudia Sheinbaum.

Pese a ello, México ha expresado su intención de mantener una relación institucional y de respeto mutuo. La presencia de Raquel Serur busca precisamente transmitir ese mensaje desde el inicio del nuevo periodo presidencial.

La Cancillería no ha informado hasta ahora de una agenda bilateral adicional durante la visita, pero la asistencia a la ceremonia y la reunión con el vicepresidente electo representan los primeros contactos oficiales de México con la nueva administración colombiana.

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