Yucatán pierde la buena racha en la Lotería Nacional: en 2026 sólo ha caído un premio mayor

La racha de buena fortuna que vivió Yucatán el año pasado parece haberse agotado. Mientras en 2025 los sorteos de la Lotería Nacional dejaron varios premios mayores con una derrama superior a 45 millones de pesos, en lo que va del 2026 únicamente ha caído un premio mayor en la entidad.

El gerente estatal de la Lotería Nacional, Héctor Silva Villarreal, informó que el único premio de primera categoría registrado este año correspondió al Sorteo Zodiaco realizado en febrero, cuando un billete vendido en Mérida obtuvo 11 millones de pesos.

Desde entonces, los sorteos celebrados cada semana sólo han dejado premios menores entre los compradores yucatecos.

Noticia Destacada Persiste la “cifra negra” de delitos en Yucatán: nueve de cada 10 nunca se denuncian

“En febrero cayó el premio mayor del Zodiaco y hasta ahora no ha vuelto a salir otro premio mayor en el estado, aunque siempre existe esa posibilidad”, comentó.

El contraste con el año pasado es evidente. Durante el 2025, Mérida fue favorecida en varias ocasiones con premios mayores que, en conjunto, repartieron más de 45 millones de pesos, una racha que benefició tanto a los ganadores como a los vendedores de billetes.

Persiste alta demando de “cachitos”

A pesar de que la fortuna no ha vuelto a sonreír a los jugadores locales, Yucatán continúa siendo una de las entidades con mayor colocación de billetes de la Lotería Nacional.

Silva Villarreal explicó que entre 60 y 70 por ciento de los cachitos asignados al estado logran venderse de manera regular, porcentaje que aumenta durante los sorteos extraordinarios y las emisiones conmemorativas, cuando muchas personas adquieren billetes completos o participan en “vaquitas” familiares y laborales para incrementar sus posibilidades de ganar.

Noticia Destacada Denuncian privatización en playa de Chuburná: colocan palapas y cobran para usarlas

Esperan una nueva racha ganadora

El funcionario anunció que agosto incluirá un sorteo especial y recordó que los meses de septiembre, noviembre y diciembre concentran algunos de los premios más importantes del calendario de la Lotería Nacional, entre ellos los dedicados a las Fiestas Patrias, la Revolución Mexicana, la Virgen de Guadalupe, así como los tradicionales Gordo de Navidad, Año Nuevo y Reyes Magos. Confió en que alguno de esos sorteos devuelva la buena fortuna a la entidad.

“Esperamos que la diosa fortuna vuelva a sonreír a Yucatán y que antes de que termine el año caigan nuevos premios mayores para los jugadores del estado”, expresó.

La Lotería Nacional realiza sorteos los martes, viernes y domingos, además de emisiones especiales durante el año, por lo que los compradores yucatecos mantienen la expectativa de que la racha cambie en los próximos meses.