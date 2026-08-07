Tabla de la Leagues Cup 2026: así marcha la clasificación tras los triunfos de América y Cruz Azul

La primera jornada de la Leagues Cup 2026 llegó a su fin con un panorama favorable para la MLS, aunque América, Cruz Azul y Toluca evitaron un inicio aún más complicado para la Liga MX al sumar importantes victorias que los colocan en puestos de clasificación.

El balance de los clubes mexicanos dejó sensaciones encontradas. Mientras algunos equipos no lograron sumar de tres puntos, las victorias de América, Cruz Azul y Toluca permitieron que la Liga MX conserve opciones de avanzar a la siguiente ronda del torneo binacional.

América y Cruz Azul responden en su debut

Después de las derrotas de Pumas y del revés de Chivas en la tanda de penales, los otros dos llamados grandes del futbol mexicano respondieron con triunfos. Cruz Azul venció como visitante al Philadelphia Union gracias a una anotación tempranera, mientras que América superó con autoridad al San Diego FC en su presentación.

Por su parte, Toluca se mantiene como el mejor representante mexicano tras imponerse desde la jornada inaugural al Seattle Sounders, resultado que lo coloca en una posición privilegiada dentro de la clasificación de la Liga MX.

Grupo A

La MLS domina la clasificación tras la Jornada 1

Pese a los triunfos de algunos equipos mexicanos, la MLS terminó la primera fecha con una clara ventaja. Un total de 10 clubes estadounidenses sumaron tres puntos, lo que refleja el sólido inicio de sus representantes en la competencia.

Entre los equipos que arrancaron con victoria aparece el Inter Miami, liderado por Lionel Messi, que también figura en posiciones de clasificación rumbo a los cuartos de final si el torneo terminara en este momento.

Además, Portland Timbers tomó el liderato del sector de la MLS luego de golear a Puebla, resultado que lo convirtió en uno de los equipos más destacados del arranque y en el próximo rival del América.

Grupo B

Así se jugará la Jornada 2

La actividad de la Leagues Cup 2026 continuará este fin de semana con la disputa de la segunda jornada de la fase inicial. Los encuentros se desarrollarán entre el viernes 7, sábado 8 y domingo 9 de agosto, fecha que contará con una intensa cartelera y partidos clave para definir qué equipos se acercan a la clasificación.

Los clubes de la Liga MX buscarán mejorar su rendimiento colectivo y reducir la ventaja que la MLS consiguió tras la primera fecha, en una edición que nuevamente promete una cerrada lucha por el título.