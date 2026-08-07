Madrugada violenta: Reportaron disparos contra un domicilio de la SM 248 de Cancún

Disparos en contra de un domicilio ubicado en las inmediaciones de la Supermanzana 248 fraccionamiento Villas del Mar, generó la movilización de cuerpos de seguridad, la madrugada del viernes, al arribar autoridades policiacas descartaron que hubiera personas lesionadas.

El hecho ocurrió sobre la avenida limoneros con eucalipto, cuando ingresó el reporte a la línea de emergencia 911, refiriendo detonaciones de arma de fuego en la zona.

Al aproximarse las unidades de la Policía Municipal ubicaron casquillos percutidos y daños a la fachada de un domicilio por lo que procedieron con el acordamiento de la zona para la preservación de indicios hasta el arribo de peritos criminalistas para el embalaje de los casquillos percutidos.