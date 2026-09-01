Delanteros mexicanos en Europa 2026: ¿quiénes son y en qué clubes juegan?

Seis atacantes mexicanos ya forman parte del panorama futbolístico europeo, luego de que Armando González y Patricio Salas se unieran esta temporada a un grupo que ya incluía a otros compatriotas consolidados en el continente. El movimiento representa una de las mayores concentraciones de delanteros mexicanos en clubes del Viejo Continente en los últimos años.

Con estas dos incorporaciones, la lista se completa con Santiago Giménez, Raúl Jiménez, Stephano Carrillo y Armando León, quienes ya tenían recorrido en ligas europeas. Cada uno enfrenta un reto distinto: desde ganarse un puesto titular hasta asegurar continuidad en clubes de peso, lo que refleja la diversidad de proyectos que hoy sostienen a México en el futbol europeo.

Stephano Carrillo volvió al Feyenoord tras cumplir un préstamo de un año con el Dordrecht, club en el que disputó 34 encuentros y anotó cuatro tantos. El mexicano, de 20 años, buscará abrirse paso en el primer equipo neerlandés o, en su defecto, sumar minutos con el Sub-21. Su vínculo con la institución corre hasta 2029, por lo que este ciclo puede ser clave para su proyección.

Santiago Giménez cerró su ciclo en el Milan —37 partidos, siete goles y seis asistencias— para iniciar una etapa nueva en el Porto. El objetivo es recuperar el nivel mostrado en su paso por el Feyenoord. Llega a préstamo hasta junio de 2027, con una opción de compra de 18 millones de euros que podría volverse obligatoria si cumple ciertos objetivos deportivos.

Patricio Salas dejó las filas del América para sumarse al Famalicão de Portugal, a préstamo por un año y con opción de compra. Con el conjunto azulcrema disputó 35 partidos y marcó tres goles; ahora buscará más regularidad y coincidirá en la misma liga con Giménez.

Raúl Jiménez regresó al Wolverhampton tras su etapa en el Fulham, con la meta de impulsar el ascenso del equipo a la Premier League. En su reaparición entró de cambio y anotó de penal para el empate 2-2 ante Blackburn Rovers; desde entonces suma dos goles y una asistencia en el arranque de temporada.

Armando González dejó Chivas en una transferencia definitiva cercana a los 8.5 millones de euros para firmar con el Olympiacos de Grecia por cinco temporadas, hasta 2031. El delantero de 23 años ya debutó el 30 de agosto en la victoria 1-0 ante Asteras Tripolis.

Armando León completa el grupo tras dar el salto al Osijek de Croacia, luego de destacar en el futbol de Andorra con el Santa Coloma. Llegó como agente libre a petición del técnico Federico Besonne y ya suma dos goles en sus primeros cuatro partidos.

Mexicanos en Europa