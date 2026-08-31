El yucateco Pato Salas deja al América para jugar en Portugal

El América abrirá la puerta de salida a uno de sus jóvenes talentos. Patricio “Pato” Salas continuará su carrera en el futbol europeo después de concretarse su llegada al Famalicão, equipo de la Primera División de Portugal.

El delantero mexicano se incorporará al conjunto portugués mediante un préstamo por un año, operación que contempla además una opción de compra. La permanencia definitiva dependerá de que el jugador alcance las metas establecidas durante su estancia en el club.

La salida representa una oportunidad importante para Pato Salas, quien buscará sumar experiencia y minutos en una liga distinta. Durante la nueva etapa del América bajo las órdenes de Guillermo Almada, el atacante no había contado con demasiadas oportunidades para tener participación.

En la competencia interna de las Águilas, Salas se encontraba por detrás de Alejandro Cárdenas, otro futbolista surgido de las fuerzas básicas del club. Por ello, su llegada al futbol portugués le permitirá buscar mayor protagonismo y continuar con su formación profesional.

Con este movimiento, el América vuelve a colocar a uno de sus canteranos en Europa, una ruta que anteriormente siguieron figuras como Edson Álvarez y Diego Lainez, además de otros productos de las fuerzas básicas azulcremas como Raúl Jiménez y Diego Reyes.

El Famalicão no disputará torneos internacionales esta temporada, aunque el equipo portugués suele competir por posiciones que le permitan alcanzar un boleto a la Conference League. La presencia de Salas representará así una nueva oportunidad para que un joven mexicano se muestre en el futbol europeo.

Con la llegada del delantero, habrá al menos dos mexicanos en la Primeira Liga durante esta campaña. El otro será Santiago Giménez, quien recientemente se incorporó al Porto, por lo que ambos tendrán la posibilidad de coincidir en la máxima categoría del futbol portugués.