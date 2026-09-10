Ralph Orquin llega a Cruz Azul: La Máquina hace oficial el fichaje del exjugador del América

Después de no encontrar una oportunidad en Europa, Ralph Orquin ya tiene nuevo destino dentro de la Liga MX. El defensa mexicoamericano fue anunciado oficialmente como refuerzo de Cruz Azul para el Apertura 2026, con la misión de fortalecer la zona defensiva del conjunto cementero.

El anuncio se realizó este jueves 10 de septiembre mediante las redes sociales de La Máquina, que le dio la bienvenida al futbolista de 23 años con un mensaje en el que destacó que el club será su nueva casa y celebró su incorporación al actual campeón.

Orquin nació en Austin, Texas, pero cuenta con nacionalidad mexicana debido a sus raíces familiares. Su formación futbolística comenzó en las fuerzas básicas del América, equipo con el que buscó consolidarse antes de salir a préstamo.

Durante el Clausura 2024, el defensor fue cedido al FC Juárez, donde tuvo la oportunidad de sumar experiencia en la máxima categoría del futbol mexicano. Un año después volvió al conjunto azulcrema, aunque su participación con el primer equipo fue limitada.

RALPH ORQUIN: ESTA ES TU NUEVA CASA. 🤩



BIENVENIDO A CRUZ AZUL. BIENVENIDO AL CAMPEÓN. 💙 pic.twitter.com/cKHLyMjybZ — CRUZ AZUL (@CruzAzul) September 10, 2026

Ante la falta de minutos y con el objetivo de buscar un nuevo desafío, Ralph Orquin decidió no renovar su vínculo con el América. El jugador quedó como agente libre y apostó por encontrar una oportunidad en Europa, una posibilidad que finalmente no se concretó.

Sin una oferta del Viejo Continente que le permitiera continuar su carrera fuera de México, el futbolista regresó a la Liga MX. En ese escenario apareció Cruz Azul, cuya directiva decidió incorporarlo para ampliar las opciones disponibles en su defensa.

Con su llegada, Ralph Orquin se integra a una plantilla cementera que también sumó importantes piezas para el Apertura 2026. Entre los nuevos elementos se encuentran los defensas Alan Mozo y Alan Montes.

La lista de incorporaciones también incluye al delantero Juan José Calero, hijo del fallecido Miguel Calero, histórico guardameta que dejó una importante huella durante su etapa con Pachuca.

Así, Cruz Azul suma una nueva alternativa para su defensa y Ralph Orquin tendrá una nueva oportunidad de demostrar su capacidad en la Liga MX después de su paso por América, FC Juárez y su intento por emigrar al futbol europeo.