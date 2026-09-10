Mujer prende un fogón por no tener gas y desata pleito entre inquilinos en Ciudad del Carmen

Una movilización de elementos de la Policía Estatal Preventiva y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana se registró este jueves en una cuartería de la colonia Morelos, luego de que un conflicto entre inquilinos derivara en una fuerte discusión.

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Los hechos ocurrieron en un predio ubicado sobre la calle 68, entre las calles 53 A y 53 B, donde vecinos solicitaron la intervención de las autoridades debido a un pleito entre varias personas.

De acuerdo con lo señalado en el lugar, el conflicto inició luego de que una de las inquilinas encendiera un fogón para preparar sus alimentos, generando una considerable cantidad de humo que, según otros habitantes del inmueble, se introduce en las áreas comunes y afecta la ropa recién lavada, además de dejar un fuerte olor.

Los inconformes también manifestaron su preocupación debido a que cerca del predio vive un menor de edad que padece asma, por lo que, aseguraron, la presencia constante del humo podría agravar sus problemas respiratorios.

El problema comenzó por el humo generado por un fogón. / Israel Lozano

Ante los reclamos, la mujer explicó que utiliza el fogón como única alternativa para cocinar, debido a que actualmente no cuenta con tanque de gas ni estufa para preparar sus alimentos. La explicación no evitó que comenzara una discusión entre los involucrados, quienes terminaron intercambiando palabras.

Durante el altercado, la mujer presentó una crisis nerviosa, por lo que fue atendida y valorada por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana que acudieron al sitio. Tras la valoración, se determinó que no era necesario trasladarla a un hospital.

Mientras tanto, los agentes de la Policía Estatal Preventiva intervinieron para controlar los ánimos y evitar que la situación pasara a mayores. Después de dialogar con los involucrados, les recomendaron mantener la calma y evitar continuar con las confrontaciones.

Vecinos señalaron además que la situación en esta cuartería se ha complicado debido a que el propietario del inmueble falleció en el mismo lugar hace varios meses. Desde entonces, aseguran, los inquilinos permanecen en el predio sin una persona que se encargue de regular la convivencia o de realizar el cobro de las rentas.

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Los habitantes indicaron que se encuentran a la espera de que algún familiar del fallecido se presente y acredite la propiedad, con la intención de regularizar la situación del inmueble y establecer reglas claras entre quienes ahí viven.

Finalmente, una vez que la situación quedó bajo control y no hubo personas que requirieran traslado hospitalario, los paramédicos y elementos policiacos se retiraron del lugar, quedando nuevamente la cuartería en calma.

JGH