Chino Huerta no juega hoy con Pumas vs. León: ¿qué le pasó al delantero?

La esperada aparición de Chino Huerta con Pumas tendrá que esperar una vez más. El atacante mexicano fue descartado para el duelo ante León de este jueves 10 de septiembre, luego de presentar una molestia que llevó al cuerpo médico universitario a tomar la decisión de no arriesgarlo.

El Club Universidad Nacional informó que el futbolista quedó fuera de la convocatoria como medida preventiva. De acuerdo con el reporte del equipo, Huerta presentó durante el entrenamiento del miércoles una molestia muscular localizada en la parte baja de la espalda.

La decisión llega apenas unas semanas después del regreso del Chino Huerta a México. El delantero volvió para incorporarse nuevamente a Pumas, pero todavía no ha podido disputar minutos con el conjunto universitario desde su regreso.

El atacante de 23 años arrastraba además un periodo prolongado de inactividad durante su etapa con el Anderlecht, debido a una lesión que limitó considerablemente su participación. A pesar de ello, consiguió tener actividad con la Selección Mexicana durante la Copa del Mundo.

La molestia que ahora lo mantiene fuera del partido corresponde a la zona de la espalda baja y, según la información proporcionada por Pumas, no estaría relacionada con la pubalgia que afectó al jugador anteriormente.

Aquella lesión obligó al Chino Huerta a pasar por el quirófano y permanecer varios meses alejado de las canchas. Su regreso a la actividad ocurrió hasta mayo, después de completar el proceso de recuperación.

Para Pumas, la prioridad ahora es evitar cualquier riesgo con uno de sus principales refuerzos. El cuerpo médico mantiene bajo observación al futbolista con la intención de determinar cuándo podrá volver a entrenar y competir sin complicaciones.

¿A qué hora juega Pumas vs. León?

El partido entre Pumas y León está programado para este jueves 10 de septiembre a las 21:05 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Olímpico Universitario.

El encuentro corresponde a la Jornada 7 del Apertura 2026, aunque tuvo que ser reprogramado debido a la participación del conjunto esmeralda en la Leagues Cup, torneo en el que León terminó en el tercer lugar después de derrotar al América.