CFE anuncia cortes de luz para este 11 de septiembre: revisa horarios y zonas afectadas

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) tiene previstos diversos cortes de luz este viernes 11 de septiembre de 2026 debido a trabajos de mantenimiento, modernización y reforzamiento de la red eléctrica.

Las suspensiones serán temporales y se aplicarán durante ocho horas, por lo que la recomendación para usuarios domésticos, comercios y centros de trabajo es tomar previsiones ante posibles interrupciones del suministro.

Los horarios y zonas afectadas varían según la región y, en algunos casos, los trabajos abarcarán parques industriales y áreas cercanas a instalaciones estratégicas.

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¿Qué zonas tendrán cortes de luz este viernes 11 de septiembre?

Este viernes las afectaciones serán en Real de Catorce, San Luis Potosí, y la suspensión está prevista de 11:00 a 19:00 horas. Al ser la zona centro de la localidad, son más bien calles y no colonias las afectadas por el corte de luz. Constitución, Hidalgo, Morelos, Allende, Sarabia, Primero de Mayo, avenida Álvaro Obregón y Niños Héroes serán las que no tengan servicio de la CFE.

El perímetro comercial y residencial del Pueblo Mágico de Real de Catorce también será afectado, además de otras zonas centrales y de vías de atención como las colonias Arboledas, Tinaco y Lomas del Gallo.

¿Qué hacer si el corte de luz no estaba programado?

Si la suspensión del servicio no aparece dentro de los avisos programados, los usuarios pueden reportarla a través de la línea 071 o mediante la aplicación CFE Contigo.

La recomendación es desconectar aparatos sensibles durante la interrupción y esperar a que el suministro sea restablecido una vez concluidos los trabajos.