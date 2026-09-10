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CFE anuncia cortes de luz para este 11 de septiembre: revisa horarios y zonas afectadas

La Comisión Federal de Electricidad programó cortes de luz para este viernes 11 de septiembre de 2026 por trabajos de mantenimiento y modernización; consulta horarios y zonas afectadas.

Israel Olguín

Por Israel Olguín

10 de sept de 2026

1 min

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Conoce cuál es el Pueblito Mágico que se quedará sin luz por varias horas este viernes 11 de septiembre.
Conoce cuál es el Pueblito Mágico que se quedará sin luz por varias horas este viernes 11 de septiembre. / Foto: Cuarto Oscuro

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) tiene previstos diversos cortes de luz este viernes 11 de septiembre de 2026 debido a trabajos de mantenimiento, modernización y reforzamiento de la red eléctrica.

Las suspensiones serán temporales y se aplicarán durante ocho horas, por lo que la recomendación para usuarios domésticos, comercios y centros de trabajo es tomar previsiones ante posibles interrupciones del suministro.

Los horarios y zonas afectadas varían según la región y, en algunos casos, los trabajos abarcarán parques industriales y áreas cercanas a instalaciones estratégicas.

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¿Qué zonas tendrán cortes de luz este viernes 11 de septiembre?

Este viernes las afectaciones serán en Real de Catorce, San Luis Potosí, y la suspensión está prevista de 11:00 a 19:00 horas. Al ser la zona centro de la localidad, son más bien calles y no colonias las afectadas por el corte de luz. Constitución, Hidalgo, Morelos, Allende, Sarabia, Primero de Mayo, avenida Álvaro Obregón y Niños Héroes serán las que no tengan servicio de la CFE.

El perímetro comercial y residencial del Pueblo Mágico de Real de Catorce también será afectado, además de otras zonas centrales y de vías de atención como las colonias Arboledas, Tinaco y Lomas del Gallo.

¿Qué hacer si el corte de luz no estaba programado?

Si la suspensión del servicio no aparece dentro de los avisos programados, los usuarios pueden reportarla a través de la línea 071 o mediante la aplicación CFE Contigo.

La recomendación es desconectar aparatos sensibles durante la interrupción y esperar a que el suministro sea restablecido una vez concluidos los trabajos.

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