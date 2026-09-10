Reclutar menores de edad para actos delictivos ya es delito en Sinaloa; Congreso aprueba hasta 20 años de prisión

El Congreso del Estado de Sinaloa aprobó tipificar como delito el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes para integrarlos o hacerlos participar en actividades delictivas, fijando sanciones que van de los 10 a los 20 años de prisión y multas económicas de 800 a mil 600 días de salario.

La reforma a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes se derivó del análisis de cuatro iniciativas presentadas por los grupos parlamentarios de Morena, PVEM, PRI y la diputada Arely Berenice Ruiz López. Las modificaciones buscan frenar la cooptación de menores por parte de grupos del crimen organizado y reconocer a las víctimas bajo esquemas de protección y restitución de derechos.

La norma legal estipula agravantes que pueden incrementar las penas de cárcel hasta en una mitad bajo circunstancias específicas como son: cuando el delito lo cometa un familiar o tutelar, cuando la conducta sea perpetrada por servidores públicos o cuando la víctima se encuentre en situación de vulnerabilidad extrema.

La legislación aprobada también homologa sanciones para los casos en que la conducta se cometa en contra de personas que carezcan de la capacidad para comprender el significado del hecho o para resistirse. Asimismo, obliga a las autoridades estatales a coordinar acciones preventivas, mecanismos de atención integral y programas de reintegración social.

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