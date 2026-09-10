Steelers Watch Party en México 2026: fecha, horario y boletos para el juego ante Bengals

La afición de los Pittsburgh Steelers tendrá una nueva oportunidad para reunirse y vivir el futbol americano en grande con la Siempre Steelers Watch Party, programada para el domingo 15 de noviembre de 2026. El encuentro se realizará desde las 17:00 horas en el Forum del Hipódromo de las Américas, en Lomas de Sotelo, Ciudad de México.

El evento tendrá como protagonista el enfrentamiento entre Steelers y Bengals, uno de los duelos divisionales que más expectativa genera entre los seguidores de la NFL. El recinto se transformará en un punto de encuentro para la nación acerera, con los tradicionales colores amarillo y negro como parte de una jornada dedicada al equipo de Pittsburgh.

La transmisión estará acompañada por las voces oficiales de Steelers Radio en Español, quienes narrarán las acciones y aportarán sus comentarios durante el partido. La celebración también contempla la participación de leyendas de los Steelers, quienes convivirán con los aficionados durante esta experiencia.

Más allá de ver el partido en una pantalla principal, los asistentes podrán disfrutar de alimentos y bebidas, dinámicas especiales y productos de mercancía oficial exclusiva. La propuesta busca convertir la transmisión en una auténtica celebración para la comunidad acerera que sigue al equipo desde México.

Para el evento se habilitarán tres opciones de acceso. La zona VIP estará frente al escenario y contará con una ubicación privilegiada para observar la pantalla principal, además de asiento general y alimentos y bebidas incluidos.

La localidad Golden ofrecerá una buena perspectiva tanto del escenario como de la transmisión. Este acceso incluirá un combo de hamburguesa, papas fritas y refresco, pensado para que los aficionados puedan disfrutar el partido sin abandonar la celebración.

Por su parte, la zona General tendrá mesas y gradas dentro del recinto. Los lugares se ocuparán de acuerdo con el orden de llegada, por lo que los organizadores recomiendan llegar con suficiente anticipación para elegir una ubicación.

La venta de boletos comenzará el viernes 4 de septiembre de 2026 a las 12:00 horas. Los aficionados podrán adquirir sus accesos mediante el enlace difundido en las redes sociales oficiales de los Steelers y en su sitio oficial en español.

Debido a la capacidad limitada del Forum del Hipódromo de las Américas y al interés que genera la reunión, la organización recomienda comprar las entradas con anticipación. Así, la comunidad de Pittsburgh en México volverá a demostrar que la distancia no impide que la pasión acerera se viva con la misma intensidad.