Cruz Azul vs Inter Miami: ¿a qué hora y dónde ver la Campeones Cup 2026?

Cruz Azul e Inter Miami se encuentran listos para disputar este miércoles 16 de septiembre el título de la Campeones Cup 2026, en un partido que tendrá como uno de sus principales atractivos la presencia de Lionel Messi.

El encuentro se celebrará en el NU Stadium, nueva casa del conjunto de Miami, con inicio programado a las 18:00 horas, tiempo del centro de México. La definición enfrentará al campeón de la Liga MX con el monarca de la MLS.

La Máquina consiguió su boleto después de conquistar el Clausura 2026 y posteriormente el Campeón de Campeones, torneo en el que derrotó 3-1 al Toluca. Además, llega al duelo contra el equipo estadounidense tras vencer 4-3 al América en el Clásico Joven del Apertura 2026.

Por su parte, Inter Miami obtuvo su lugar como campeón de la Major League Soccer (MLS). De esta manera, los dos equipos llegan a la cita como representantes de sus respectivas ligas y con la posibilidad de sumar un nuevo trofeo a sus vitrinas.

¿Qué es la Campeones Cup?

La Campeones Cup reúne desde 2018 a los representantes de la Liga MX y la MLS. El conjunto mexicano participa como ganador del Campeón de Campeones, mientras que el club estadounidense obtiene su lugar como campeón de su liga.

El torneo tiene carácter amistoso y forma parte del calendario internacional de ambos clubes, aunque no se trata de una competencia organizada directamente por la Concacaf. Hasta 2025 se habían disputado siete ediciones, con cuatro títulos para equipos de la Liga MX.

Entre los clubes mexicanos que han levantado el trofeo aparecen Tigres, América y Toluca. Los felinos son el único equipo de la Liga MX que ha conseguido conquistar la competencia en dos ocasiones. La edición de 2020 no se realizó debido a la pandemia de coronavirus.

Messi y Cruz Azul, un reencuentro especial

El partido tendrá además un antecedente relacionado con Lionel Messi, ya que Cruz Azul fue el rival ante el que el argentino debutó con Inter Miami. Ahora ambos equipos volverán a encontrarse, aunque esta vez con un campeonato en juego.

Para Cruz Azul, la cita también representa la posibilidad de conseguir otro campeonato durante 2026 bajo el mando de Joel Huiqui, quien buscará sumar un tercer título al frente del club en este año.

Del lado del conjunto estadounidense, Inter Miami buscará agregar otro trofeo a su palmarés con Messi como una de sus principales figuras y con el respaldo de su afición en su nueva casa.

¿Dónde ver Cruz Azul vs Inter Miami en México?

Los aficionados podrán seguir la Campeones Cup 2026 en México a través de Imagen Televisión, mediante señal abierta, y TUDN, por televisión de paga.

El partido entre Cruz Azul e Inter Miami comenzará a las 18:00 horas, tiempo del centro de México, este miércoles 16 de septiembre.