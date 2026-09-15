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Se registra intento de robo en una conocida farmacia de José María Morelos

Aunque, esa situación se trató de pasar desapercibida, porque no hubo movilización policiaca en el lugar, al menos se plantó frente al negocio una patrulla.

Lusio Kauil

Por Lusio Kauil

15 de sept de 2026

1 min

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Una patrulla con tres elementos policiacos se ubicó en la entrada.
Una patrulla con tres elementos policiacos se ubicó en la entrada. / Foto: Lusio Kauil

En pleno ajetreo en la zona comercial del centro de la ciudad, al anochecer de este martes, se registró, al parecer, un intento de robo en conocida sucursal de una cadena de farmacias de esta ciudad.

Aunque, esa situación se trató de pasar desapercibida, porque no hubo movilización policiaca en el lugar, al menos se plantó frente al negocio una patrulla con tres elementos.

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Esos elementos se mantuvieron muy pendientes del movimiento que se registró en la farmacia: entrada y salida de compradores.

Y, es que a la hora que se reportó el intento de robo, había mucho movimiento en la avenida principal y también dentro de la tienda por ser quincena y porque a esa hora mucha gente empezaba a salir al centro para estar en los eventos culturales de la noche mexicana.

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