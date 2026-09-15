Javier Aguirre es candidato para dirigir al Valencia de LaLiga

La posibilidad de que Javier “Vasco” Aguirre regrese a los banquillos de LaLiga toma fuerza luego de que medios españoles reportaran que el entrenador mexicano y el Valencia ya tuvieron sus primeros acercamientos para analizar una posible llegada al club.

Las conversaciones todavía se encuentran en una etapa inicial, por lo que aún deben avanzar las negociaciones antes de conocer si el estratega mexicano acepta la propuesta del conjunto español. Por ahora, existen otros candidatos para ocupar el puesto.

De acuerdo con información de Marca, la directiva del Valencia no tiene prisa para definir a su nuevo técnico y contempla tomar una decisión durante la próxima Fecha FIFA, programada para la semana entrante.

Antes de ese periodo, el conjunto naranjero tiene dos compromisos importantes en LaLiga: este martes enfrenta al Alavés y el próximo domingo recibe al Real Madrid.

Mientras se define el futuro del banquillo, el equipo se encuentra bajo la dirección interina de Óscar Sánchez.

El “Vasco” gusta a la nueva directiva

Uno de los factores que coloca a Javier Aguirre entre las opciones del Valencia es la buena percepción que tiene de él Braulio Vázquez, nuevo director deportivo del club.

Según el reporte de Marca, el directivo tiene al entrenador mexicano señalado entre sus candidatos para asumir el cargo. Entre los aspectos que considera destacan el carácter, la experiencia y el compromiso que Aguirre ha mostrado durante su trayectoria.

Aunque existen más nombres sobre la mesa, el medio español señala que el mexicano mantiene posibilidades de convertirse en el nuevo estratega del Valencia.

Además, Aguirre ha recibido ofertas para continuar su carrera como entrenador después de dirigir a la Selección Mexicana durante el Mundial 2026.

Aguirre podría dirigir a su séptimo club en España

Si finalmente llega a un acuerdo con el Valencia, Javier Aguirre sumaría un séptimo equipo dirigido en el futbol español.

Su recorrido por LaLiga comenzó con Osasuna, club al que dirigió entre 2002 y 2006. Durante esa etapa consiguió mantener al equipo en la máxima categoría, alcanzó una Final de la Copa del Rey y logró la clasificación a la Champions League.

Posteriormente tomó las riendas del Atlético de Madrid, donde permaneció entre 2006 y 2009.

Después llegaron experiencias con Zaragoza, entre 2010 y 2011, y Espanyol, de 2012 a 2014. Con ambos equipos consiguió evitar el descenso.

En 2019 y 2020 dirigió al Leganés, aunque el equipo perdió la categoría. Más adelante, entre 2022 y 2024, estuvo al frente del Mallorca, al que ayudó a mantenerse en Primera División y condujo hasta una Final de la Copa del Rey.

Por ahora, el siguiente paso depende de las conversaciones entre Aguirre y Valencia, mientras la directiva española continúa con el análisis de sus opciones para ocupar el banquillo.