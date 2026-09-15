Rammstein lleva sus conciertos de México a la pantalla grande: fecha y canciones

Las noches de Rammstein en México volverán a cobrar vida, esta vez en la pantalla grande y en un nuevo álbum grabado durante las presentaciones que la banda alemana ofreció en la capital del país en 2022.

El proyecto llevará por nombre “Live in Mexico City” y reunirá parte de los momentos más destacados de aquellos conciertos realizados en el entonces Foro Sol, donde el grupo reunió a más de 200 mil seguidores durante tres presentaciones.

Rammstein prepara un nuevo disco en vivo

La agrupación alemana llevará aquellas actuaciones a un álbum en vivo, registrado a lo largo de las tres noches que Rammstein se presentó en la Ciudad de México. El material busca conservar la experiencia de los conciertos que quedaron entre los más recordados por sus seguidores.

El disco “Live in Mexico City” tendrá su lanzamiento el 20 de noviembre y permitirá volver a escuchar las canciones interpretadas por Till Lindemann y compañía durante aquella visita a la capital mexicana.

¿Cuándo se estrena la película de Rammstein?

El proyecto no se limitará a la música. “Live in Mexico City” también llegará al cine con una película que reúne momentos de la gira norteamericana que Rammstein realizó en 2022.

La cinta podrá verse en salas cinematográficas a partir del 4 de noviembre, aunque tendrá una exhibición por tiempo limitado. La preventa de boletos comenzará el 23 de septiembre, por lo que los seguidores tendrán que estar pendientes de la venta.

La producción fue grabada en 4K y dirigida por Paul Dugdale, además de mostrar la pirotecnia, el despliegue técnico y los escenarios que formaron parte de los espectáculos de la banda alemana durante aquella gira.

Después de su paso por las salas, la película también llegará a plataformas digitales el 20 de noviembre. De esta forma, los seguidores tendrán otra opción para disfrutar el material, aunque el estreno cinematográfico será una experiencia distinta por su formato de pantalla grande.

¿Qué canciones incluye “Live in Mexico City”?

El tracklist de Rammstein para el nuevo material incluye 22 canciones interpretadas durante sus presentaciones en México:

Armee der Tristen

Zick Zack

Links 2 3 4

Sehnsucht

Zeig dich

Mein Herz brennt

Puppe

Heirate mich

Zeit

Deutschland

Radio

Mein Teil

Du hast

Sonne

Engel

Ausländer

Du riechst so gut

Pussy

Rammstein

Ich will

Adieu

Te quiero puta!

Así, Rammstein recuperará una de sus etapas más importantes en México con un proyecto que llevará sus conciertos de 2022 nuevamente ante sus seguidores, primero en cines y posteriormente mediante plataformas y el álbum en vivo.