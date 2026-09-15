Cristy Nodal estrena “Regalo de Luna” por el cumpleaños de Inti, hija de Nodal y Cazzu

Después de varios años alejada de los escenarios, Cristy Nodal decidió volver a la música con una canción que tiene un significado especial para su familia. La cantante estrenó “Regalo de Luna” el pasado 14 de septiembre, justo cuando su nieta Inti celebró su tercer cumpleaños.

La fecha del lanzamiento llamó especialmente la atención, pues Inti es hija de Christian Nodal y Cazzu, y la letra de la composición contiene referencias que evocan el cariño y la protección hacia una niña.

De acuerdo con el mensaje que acompañó el lanzamiento en redes sociales, “Regalo de Luna” es una composición que permaneció guardada durante varios años hasta que Cristy Nodal consideró que había llegado el momento de compartirla con el público.

La canción nació a partir de un sentimiento que, según la propia publicación, permaneció intacto con el paso del tiempo. Por ello, el lanzamiento representa también una nueva etapa para la madre de Christian Nodal, quien durante años estuvo enfocada en otros aspectos de la carrera de su hijo.

El tema tiene una marcada inspiración en el amor familiar y utiliza elementos del tango para construir una melodía emotiva. Entre sus versos aparecen referencias a una niña a quien se describe como una rosa y como un regalo recibido del cielo.

Aunque el comunicado oficial no señala de manera directa que la canción esté dedicada a Inti, el contenido de la composición y la fecha escogida para su estreno han relacionado el tema con la pequeña, quien cumplió tres años el mismo día del lanzamiento.

El propio concepto de “Regalo de Luna” hace referencia a la llegada de alguien capaz de transformar emociones y dejar una huella permanente. Para Cristy, la canción representa una composición profundamente personal que finalmente decidió llevar a las plataformas digitales.

Con este estreno, Cristy Nodal también recupera una faceta que había quedado en pausa durante varios años. La cantante compartió mensajes de agradecimiento para las personas que estuvieron pendientes de este nuevo proyecto y acompañaron el proceso hasta su lanzamiento.

Los abuelos paternos mantienen contacto con Inti

A más de dos años de la separación de Christian Nodal y Cazzu, la relación de Inti con sus abuelos paternos continúa. Jaime González, padre del cantante, habló en julio pasado sobre su vínculo con la pequeña y sus deseos de viajar para visitarla en Argentina.

El padre de Christian Nodal señaló ante medios de comunicación que tanto él como Cristy Nodal mantienen abierta la posibilidad de viajar para convivir con su nieta. También aseguró que existe una buena relación con Cazzu y con los integrantes de su familia.

Jaime González describió a los integrantes de su familia como personas que han atravesado diferentes etapas, pero aseguró que mantiene cariño y cercanía con sus hijos, sus nietos y las exparejas de su hijo.

Así, el estreno de “Regalo de Luna” llega en una fecha significativa para la familia Nodal. La canción marca el regreso musical de Cristy Nodal y, por su contenido y coincidencia con el cumpleaños de Inti, se convirtió en una de las publicaciones más especiales de la cantante.