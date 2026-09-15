Lionel Messi vuelve a ponerse la camiseta de Argentina y ya tiene fecha para su homenaje

La despedida de Lionel Messi con la Selección de Argentina ya tiene fecha. El delantero fue incluido por Lionel Scaloni en la convocatoria para enfrentar a Benín el próximo 6 de octubre, en un partido que tendrá un significado especial para el capitán de la Albiceleste.

El encuentro se disputará en el Estadio Monumental, escenario elegido para rendirle un homenaje al futbolista rosarino, quien anunció recientemente su retiro del combinado nacional después de su participación en el Mundial 2026.

Messi comunicó su decisión mediante una carta en la que expresó su agradecimiento por haber nacido en Argentina. Tras conocerse el anuncio, numerosos aficionados compartieron mensajes en redes sociales para reconocer la trayectoria del jugador con la Albiceleste.

De esta manera, el duelo ante Benín podría representar una de las últimas oportunidades para que los aficionados argentinos vean a Messi con la camiseta de su selección. El futbolista, de 39 años, volverá a compartir cancha con varios de sus compañeros habituales.

¿Cómo le fue a Messi en el Mundial 2026?

Durante la Copa del Mundo 2026, Messi volvió a ser uno de los referentes de Argentina. El conjunto dirigido por Lionel Scaloni alcanzó nuevamente la Final, aunque en esta ocasión cayó frente a España.

El delantero tuvo una actuación destacada durante el torneo al registrar ocho goles y cuatro asistencias. Además, durante la competencia alcanzó el registro de máximo goleador histórico en Mundiales, aunque posteriormente Kylian Mbappé volvió a superar esa marca.

Convocados de Argentina para enfrentar a Benín

Porteros

Emiliano Martínez — Chelsea

Juan Musso — Atlético de Madrid

Gerónimo Rulli — Manchester City

Defensas

Agustín Giay — Palmeiras

Leonardo Balerdi — Roma

Cristian Romero — Atlético de Madrid

Lisandro Martínez — Manchester United

Juan Foyth — Villarreal

Facundo Medina — Bayer Leverkusen

Nicolás Tagliafico — Olympique Lyon

Valentín Barco — Chelsea

Román Vega — Zenit

Mediocampistas

Giovani Lo Celso — Betis

Exequiel Palacios — Ipswich Town

Rodrigo De Paul — Inter Miami

Nicolás Paz — Como

Franco Mastantuono — Fiorentina

Matías Soulé — Roma

Giuliano Simeone — Atlético de Madrid

Enzo Fernández — Manchester City

Alexis Mac Allister — Liverpool

Gianluca Prestianni — Benfica

Delanteros