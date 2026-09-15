Lionel Messi vuelve a ponerse la camiseta de Argentina y ya tiene fecha para su homenaje

La despedida de Lionel Messi con la Selección de Argentina ya tiene fecha. El delantero fue incluido por Lionel Scaloni en la convocatoria para enfrentar a Benín el próximo 6 de octubre, en un partido que tendrá un significado especial para el capitán de la Albiceleste.
El encuentro se disputará en el Estadio Monumental, escenario elegido para rendirle un homenaje al futbolista rosarino, quien anunció recientemente su retiro del combinado nacional después de su participación en el Mundial 2026.
Messi comunicó su decisión mediante una carta en la que expresó su agradecimiento por haber nacido en Argentina. Tras conocerse el anuncio, numerosos aficionados compartieron mensajes en redes sociales para reconocer la trayectoria del jugador con la Albiceleste.
De esta manera, el duelo ante Benín podría representar una de las últimas oportunidades para que los aficionados argentinos vean a Messi con la camiseta de su selección. El futbolista, de 39 años, volverá a compartir cancha con varios de sus compañeros habituales.
¿Cómo le fue a Messi en el Mundial 2026?
Durante la Copa del Mundo 2026, Messi volvió a ser uno de los referentes de Argentina. El conjunto dirigido por Lionel Scaloni alcanzó nuevamente la Final, aunque en esta ocasión cayó frente a España.
El delantero tuvo una actuación destacada durante el torneo al registrar ocho goles y cuatro asistencias. Además, durante la competencia alcanzó el registro de máximo goleador histórico en Mundiales, aunque posteriormente Kylian Mbappé volvió a superar esa marca.
Convocados de Argentina para enfrentar a Benín
Porteros
- Emiliano Martínez — Chelsea
- Juan Musso — Atlético de Madrid
- Gerónimo Rulli — Manchester City
Defensas
- Agustín Giay — Palmeiras
- Leonardo Balerdi — Roma
- Cristian Romero — Atlético de Madrid
- Lisandro Martínez — Manchester United
- Juan Foyth — Villarreal
- Facundo Medina — Bayer Leverkusen
- Nicolás Tagliafico — Olympique Lyon
- Valentín Barco — Chelsea
- Román Vega — Zenit
Mediocampistas
- Giovani Lo Celso — Betis
- Exequiel Palacios — Ipswich Town
- Rodrigo De Paul — Inter Miami
- Nicolás Paz — Como
- Franco Mastantuono — Fiorentina
- Matías Soulé — Roma
- Giuliano Simeone — Atlético de Madrid
- Enzo Fernández — Manchester City
- Alexis Mac Allister — Liverpool
- Gianluca Prestianni — Benfica
Delanteros
- Nicolás González — Juventus
- José Manuel López — Palmeiras
- Santiago Castro — Roma
- Julián Álvarez — Atlético de Madrid
- Lautaro Martínez — Inter
- Lionel Messi — Inter Miami