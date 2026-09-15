Campeche contempla liberar a 43 personas privadas de la libertad durante el Grito de Independencia

Para 43 personas privadas de la libertad, la ceremonia del Grito de Independencia en Campeche representaría la posibilidad de salir de prisión y reencontrarse con sus familias.

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Las personas contempladas para recibir el beneficio se encuentran recluidas en los centros penitenciarios de San Francisco Kobén y Ciudad del Carmen, informó el secretario de Gobierno, Víctor Sarmiento Maldonado.

El funcionario explicó que desde semanas antes comenzaron a revisarse los expedientes y la información de los internos para identificar a quienes habían cumplido más de la mitad de sus condenas y mantenido buen comportamiento durante su estancia en prisión.

Las liberaciones anticipadas fueron anunciadas como parte de las actividades realizadas por el Grito de Independencia, cuya ceremonia estatal se programó para las 22:00 horas en la Plaza de la República, con la presencia de autoridades civiles y militares.

JGH