Joaquín Díaz Mena encabeza el Grito de Independencia desde Palacio de Gobierno; sigue la transmisión EN VIVO

Este martes 15 de septiembre, el gobernador Joaquín Díaz Mena encabezará el Grito de Independencia en Palacio de Gobierno de Yucatán, como parte de las actividades conmemorativas por el inicio de la Independencia de México.

El gobernador saldrá al Balcón del Palacio de Gobierno a las 11:00 de la noche, desde donde realizará la tradicional ceremonia ante las personas que se concentren en el Centro Histórico de Mérida.

Durante el acto protocolario, Díaz Mena estará acompañado por integrantes de su Gabinete, autoridades estatales y federales, quienes participarán en la ceremonia cívica por el 216 aniversario del inicio de la Independencia de México.

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La Adictiva dará concierto después del Grito en Mérida

Una vez concluida la ceremonia del Grito, comenzará el concierto de La Adictiva en la Plaza Grande de Mérida, como parte de la celebración organizada para esta noche.

El espectáculo musical se realizará después del acto encabezado por Joaquín Díaz Mena, por lo que quienes acudan al Centro Histórico podrán permanecer en la zona para disfrutar de la presentación.

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Sigue el Grito de Independencia EN VIVO

Aquí podrás seguir EN VIVO el Grito de Independencia encabezado por Joaquín Díaz Mena desde Palacio de Gobierno, así como los detalles de las actividades que se desarrollarán esta noche en la Plaza Grande de Mérida.