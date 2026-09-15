¿Cómo se escucha el “Cielito Lindo” en Japonés? Embajada nipona felicita a México por las fiestas patrias

Con motivo del aniversario del inicio de la Independencia de México, la Embajada de Japón en el país difundió este martes 15 de septiembre de 2026 un mensaje de felicitación a través de un video en el que sus integrantes interpretaron el tema tradicional "Cielito Lindo" traducido al idioma japonés.

El audiovisual muestra al embajador de Japón, Kozo Honsei, acompañado por diplomáticos y personal de la sede diplomática portando accesorios alusivos a la festividad, como sombreros charros. Durante el metraje, la representación diplomática entona la pieza mexicana como un gesto de amistad y solidaridad entre ambas naciones.

La publicación difundida en las redes oficiales de la embajada causó diversas reacciones positivas entre los usuarios, quienes destacaron el acercamiento cultural entre México y Japón durante las celebraciones de septiembre; llenando la sección de comentarios con muestras de cariño.

Has escuchado alguna vez el Cielito Lindo... ¿en japonés? 😲

De parte de la Embajada de Japón🇯🇵 les tenemos una sorpresa especial para todos en México, esperamos que canten con nosotros🎵

¡Feliz Día de la Independencia, les deseamos que pasen muy felices fiestas patrias! 🔔🇲🇽 pic.twitter.com/W3CKr3AgGL — JapanEmb_Mexico (@JapanEmb_Mexico) September 15, 2026

Usuarios aplaudieron la pronunciación en japonés de la icónica composición, así como la iniciativa del embajador Honsei de integrarse a la celebración del tradicional "Grito". Diversos diplomáticos y misiones extranjeras también externaron sus felicitaciones al país durante la jornada.

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