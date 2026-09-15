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¿Cómo se escucha el “Cielito Lindo” en Japonés? Embajada nipona felicita a México por las fiestas patrias

Fue en redes sociales que se compartió el momento en que funcionarios cantaron la famosa canción.

Por Redacción Por Esto!

15 de sept de 2026

1 min

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Embajada nipona felicita a México este 15 de septiembre.
Embajada nipona felicita a México este 15 de septiembre. / X: @JapanEmb_Mexico

Con motivo del aniversario del inicio de la Independencia de México, la Embajada de Japón en el país difundió este martes 15 de septiembre de 2026 un mensaje de felicitación a través de un video en el que sus integrantes interpretaron el tema tradicional "Cielito Lindo" traducido al idioma japonés.

El audiovisual muestra al embajador de Japón, Kozo Honsei, acompañado por diplomáticos y personal de la sede diplomática portando accesorios alusivos a la festividad, como sombreros charros. Durante el metraje, la representación diplomática entona la pieza mexicana como un gesto de amistad y solidaridad entre ambas naciones.

La publicación difundida en las redes oficiales de la embajada causó diversas reacciones positivas entre los usuarios, quienes destacaron el acercamiento cultural entre México y Japón durante las celebraciones de septiembre; llenando la sección de comentarios con muestras de cariño.

Usuarios aplaudieron la pronunciación en japonés de la icónica composición, así como la iniciativa del embajador Honsei de integrarse a la celebración del tradicional "Grito". Diversos diplomáticos y misiones extranjeras también externaron sus felicitaciones al país durante la jornada.

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