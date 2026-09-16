Armando González ya tiene nuevo rival por la titularidad en Olympiacos

El panorama para Armando González en el ataque del Olympiacos cambia con la llegada de un nuevo delantero. El club griego incorporó al internacional chadiano Marius Mouandilmadji para cubrir el espacio que dejó la lesión de Ayoub El Kaabi.

El atacante de 28 años llega desde el Samsunspor, equipo de la liga de Turquía, después de una operación que, según medios de Grecia, alcanzó los 7 millones de euros.

Mouandilmadji cuenta con una trayectoria importante en Europa, donde ha defendido las camisetas del Samsunspor, RFC Seraing, Porto y Desportivo Aves.

Durante su paso por el conjunto turco, el delantero disputó 119 partidos desde 2023 y consiguió 44 goles, además de 13 asistencias. Su mejor registro llegó en la temporada anterior, con 23 goles en 52 encuentros entre competencias nacionales y la Conference League.

Antes de llegar a Turquía, el futbolista originario de Chad jugó 62 partidos con el RFC Seraing de Bélgica, con 14 anotaciones y tres asistencias. También tuvo participación en el futbol portugués con Porto y Desportivo Aves.

A nivel internacional, Mouandilmadji suma 26 partidos con Chad y registra cuatro goles con la selección de su país, experiencia que ahora buscará trasladar a su nueva etapa en el futbol griego.

La Hormiga González continúa con su adaptación

La incorporación del nuevo atacante ocurre mientras La Hormiga González intenta consolidarse en el plantel dirigido por Imanol Alguacil, quien ha señalado que el mexicano todavía necesita tiempo para adaptarse.

El entrenador explicó que el delantero debe familiarizarse con diferentes aspectos de su nueva etapa, desde el funcionamiento del equipo hasta la ciudad y las exigencias de la liga griega.

Alguacil también resaltó que González cuenta con cualidades positivas, aunque todavía existen elementos de su juego que necesita desarrollar. El técnico destacó además la disposición del joven atacante para continuar aprendiendo.

Con el nuevo fichaje, Armando González tendrá un competidor más en la zona ofensiva de Olympiacos y deberá aprovechar las oportunidades que reciba para avanzar en su proceso de adaptación al futbol europeo.