El peruano Juan Reynoso pierde en su debut como DT del Necaxa; y en duelo de argentinos, Jalisco vive un empate

En el debut del peruano Juan Máximo Reynoso como su director técnico, el Necaxa perdió este sábado 3-1 de visita ante el Atlético San Luis en el estadio Libertad Financiera, por la novena jornada del torneo Apertura 2026 del fútbol mexicano.

Los Rayos del Necaxa presentaron a Reynoso a inicios de la semana tras la destitución del uruguayo Martín Varini; sin embargo llegaron a siete partidos sin ganar y se estancaron con ocho puntos en el decimoquinto lugar.

El Atlético dirigido por el mexicano Diego Mejía llegó a nueve puntos y subió a la decimotercera posición.

El Necaxa se puso en ventaja 1-0 al minuto 10 con un remate de cabeza del argentino Julián Carranza.

También con un testarazo, al 27', el chileno Felipe Mora hizo el 1-1 para la escuadra sanluisina.

Christopher Andrade marcó el 2-1 para el Atlético en propia puerta, al 54'. Eduardo Águila sentenció el 3-1, de cabeza al 81'.

ATLAS 1-1 PUMAS

En duelo de entrenadores argentinos celebrado en el estadio Jalisco, el Atlas de Hernán Crespo rescató el empate 1-1 ante los Pumas de Esteban Solari.

Los Zorros de Crespo acumularon su cuarto juego sin victoria y se colocaron en la sexta posición con 14 puntos. Los felinos de Solari son décimos con 12 unidades.

Los Pumas consiguieron el 1-0 al minuto 23 con un vistoso remate de talón del venezolano Ángel Azuaje.

El portugués Luis Esteves firmó el 1-1 para el Atlas con un remate frontal en el área, al 45'+6.

RESULTADOS LIGA MX 2026, JORNADA 9

En otros resultados de la Jornada 9 de la Liga MX Apertura 2026, que comenzó este viernes 18 de septiembre en la Angelópolis de Puebla, la Franja empató 1-1 ante los Potros del Atlante; Juarez pegó en casa 2-0 ante unos Tigres que no levantan.