¿Cuándo y a qué hora se estrenan los últimos episodios de ‘Habilidad física 100: México’ en Netflix?

Habilidad física 100: México estrenará sus dos últimos episodios en Netflix, donde se conocerá al participante que logre superar el desafío final y se consagre como ganador de la primera temporada mexicana del reality.

La producción reunió a 100 participantes con distintas especialidades y condiciones físicas, entre ellos atletas, luchadores, futbolistas, gimnastas, creadores de contenido y representantes de disciplinas como crossfit, taekwondo, calistenia y fisicoculturismo.

Desde su estreno, los competidores han tenido que enfrentarse a diferentes pruebas no solamente la fuerza, sino también la resistencia, velocidad, equilibrio, coordinación y estrategia.

¿Cuándo se estrenan los últimos episodios?

Los capítulos 8 y 9 de ‘Habilidad física 100: México’ llegarán a Netflix el miércoles 23 de septiembre de 2026.

A diferencia de un lanzamiento semanal tradicional, la plataforma tiene previsto publicar los dos episodios finales el mismo día, por lo que los espectadores podrán conocer el desenlace de la competencia sin tener que esperar una semana entre ambos capítulos.

Netflix no ha señalado un horario especial para estos episodios. Sus producciones originales suelen estar disponibles desde las primeras horas del día de estreno, aunque la hora exacta puede variar dependiendo de la región y las condiciones de actualización de la plataforma.

¿Cuántos episodios tiene ‘Habilidad física 100: México’?

La primera temporada está conformada por nueve episodios. Los primeros siete fueron estrenados el 16 de septiembre, mientras que los dos restantes estarán disponibles el 23 de septiembre.

Los capítulos finales mostrarán las últimas pruebas de la competencia y determinarán quién logra mantenerse hasta el final después de superar los distintos desafíos físicos y estratégicos.