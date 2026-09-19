Gala Montes quiere volver a ver a su sobrina y promete estar bien

Gala Montes volvió a llamar la atención en redes sociales después de compartir una serie de mensajes dedicados a su sobrina, de quien permanece distanciada desde hace algunos meses debido al conflicto que mantiene con su hermana, Beba Montes.

La actriz publicó en TikTok algunos videos de la menor acompañados de mensajes en los que expresó su deseo de volver a verla.

Gala Montes promete estar bien para ver a su sobrina

Entre sus publicaciones destacó una en la que aseguró que hará lo necesario para encontrarse nuevamente con ella.

“Voy a estar bien, mi gente. Por ella. Ya estoy entrenando otra vez para mayo”.

La publicación generó reacciones entre sus seguidores, quienes interpretaron sus palabras como una señal de que la actriz busca mantenerse en buenas condiciones para poder reencontrarse con su sobrina.

Aunque Gala no explicó a qué se refería específicamente con estar bien ni dio detalles sobre un posible encuentro, su mensaje rápidamente llamó la atención de sus seguidores.

¿Por qué Gala Montes está distanciada de su sobrina?

El distanciamiento entre Gala Montes y su sobrina se habría originado a raíz de los conflictos que la actriz mantiene con su hermana Beba Montes.

La también influencer ha hablado públicamente sobre la situación, aunque ha evitado explicar a detalle las razones por las que su hija permanece alejada de Gala.

En meses recientes, Gala Montes también ha protagonizado diversas polémicas relacionadas con su vida personal y familiar.

La actriz ha respondido públicamente a algunos señalamientos sobre un supuesto consumo de sustancias, negando tener una adicción y ha declarado que solo consume cannabis.